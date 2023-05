Jedes Jahr verleiht der Österreichische Franchise-Verband seine Awards für besondere Leistungen. Diese begehrten Auszeichnungen in fünf Kategorien wurden am 11. Mai im feierlichen Ambiente der Franchise-Gala in der niederösterreichischen Burg Perchtoldsdorf überreicht.

Unternehmertum ist keine „gemähte Wiese“. Ohne Fleiß kein Preis – daran kann auch Franchising nichts ändern. Aber dieses besonders auf Kooperation basierende Geschäftsmodell bietet die optimalen Voraussetzungen zum Mähen einer ertragreichen Wiese: Ein bereits erprobtes und erwiesenermaßen erfolgreiches Franchise-System, wo alle an einem Strang ziehen – sowohl die Franchise-Geber als auch die -Partner. Zusammenhalten & zusammen Feiern „Miteinander“ lautet das Zauberwort – und dieses Zusammenhalten spürt man innerhalb der heimischen Franchising-Community wohl nirgends euphorischer als bei der jährlichen „Franchise Convention & Gala“ des Österreichischen Franchise-Verbands (ÖFV). Davon konnten sich am Donnerstag, 11. Mai 2023, die rund 300 Teilnehmer*innen bei der Convention und Gala im prächtigen Rahmen der Burg Perchtoldsdorf überzeugen. Nach einer inspirierenden Keynote, informativen Expertentalks und Workshops sowie spannenden Diskussionen untertags folgte am Abend das Highlight des Franchise-Events des Jahres: Die Verleihung der Franchise-Awards für die herausragendsten Franchise-Systeme bzw. -Partner*innen des Jahres in fünf Kategorien – quasi die Oscars der Franchise-Wirtschaft. Die Preisträger*innen der Franchise-Awards 2023 FRANCHISE-SYSTEM 2023: Storebox

FRANCHISE-SYSTEM NEWCOMER 2023: UNIBox

FRANCHISE-PARTNER*IN 2023: SOLUTO – Martin Humer

FRANCHISE-PARTNER*IN NEWCOMER 2023: A1 – Ali Mianji

SOCIAL & GREEN AWARD: vomFASS Kein Franchising und keine Feier ohne starke Partner*innen Beim Franchising geht es – wie schon erwähnt – immer um das Miteinander: Wie zwei Seiten einer Medaille braucht es ein erprobtes Geschäftsmodell und selbstständige Unternehmer*innen, die ausschlaggebend für den Erfolg eines Franchise-Systems sind. Und genau diese besonderen Leistungen werden mit den Franchise-Awards jährlich hervorgehoben. Entscheidend bei der Vergabe eines Awards sind unternehmerischer Erfolg, Geschäftsentwicklung, Innovationskraft und die Führung von Mitarbeiter*innen sowie Partner*innen. Auch der Zusammenhalt im System, soziales Engagement und Nachhaltigkeit fließen in die Bewertung ein. Besonderer Dank gebührt den Sponsoren der Franchise-Awards 2023 – PAYBACK, Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, Österreichische Post, Zumtobel + Kronberger + Rechtsanwälte und McDonald’s Österreich – sowie der hochkarätigen Fachjury. Über die Power der heimischen Franchise-Community In Österreich gibt es aktuell circa 500 Franchise-Systeme mit insgesamt 9.600 Franchisenehmer*innen an 12.000 Standorten. Der jährliche Netto-Umsatz beträgt rund 11 Milliarden Euro. „Mit unseren Franchise-Awards wird offensichtlich, worauf wir besonders stolz sein dürfen: Es geht um die Vielfalt und die beeindruckenden Leistungen, nicht nur der Award-Sieger*innen, sondern der heimischen Franchise-Community insgesamt“, so ÖFV-Präsident Andreas Haider. Hotspot der österreichischen Franchise-Wirtschaft Die »Franchise-Convention & Gala« des Österreichischen Franchise-Verbandes ist das wichtigste und größte Event des Jahres der heimischen Franchise-Szene und bietet unzählige Möglichkeiten, um sich das gebündelte Schwarmwissen der Community sowie Inspirationen für sein Unternehmen bzw. Franchise-System zu holen.