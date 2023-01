Die A1 Seniorenakademie macht die Generation 60+ internetfit und übernimmt Verantwortung für die Gesellschaft.

Traudl Wolfschwenger aus dem Bezirk Lilienfeld ist sehr an Kultur interessiert und hat – vor Beginn der Corona-Pandemie – gerne und oft Vernissagen, Konzerte etc. besucht. Doch dann kamen die Lockdowns, und die Theater, Museen oder Konzerthäuser waren geschlossen. Für lange Zeit. Doch Traudl Wolfschwenger haderte nicht damit – der Typ ist sie gar nicht.

Vielmehr hat sie aus der Not eine Tugend gemacht und Kurse der A1 Seniorenakademie besucht. „Ich habe vom engagierten Team der A1 Seniorenakademie beispielsweise gelernt, wie ich an virtuellen Vernissagen teilnehmen kann und damit auch während des Lockdowns Kultur genießen konnte. Aber auch die technischen Tipps für WLAN und Co. sind sehr wertvoll für mich. Ich freue mich schon auf weitere Kurse!“, sagt sie.

Soziale Medien durch kostenlose Kurse erlernen

Traudl Wolfschwenger gehört der Generation an, die noch nicht mit dem Internet aufgewachsen ist. Als Österreichs führendes Telekommunikations-Unternehmen ist sich A1 der Verantwortung gerade der älteren Generation gegenüber sehr bewusst. In den kostenlosen Kursen der A1 Seniorenakademie werden genau diese Personen auf ihren ersten Schritten in der Online-Welt begleitet.

Traudl Wolfschwenger ist überzeugt davon, dass gerade ihre Generation den Umgang mit sozialen Medien erlernen sollte. „Wir haben es gerade in der Zeit der Pandemie erlebt, wie wichtig die Verbindung zur Familie, zu Freunden und nicht zuletzt zur Welt als Hilfe gegen Einsamkeit ist“, betont sie.

