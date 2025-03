Das Millionen-Business der Frau Benko

Während ihrer Ehe bekam Nathalie Benko bereits Unterhalt, kaufte damit Ibiza-Villen

Besitzerin. Inmitten der Schlagzeilen um die Millionen-Pleite ihres Mannes wurde Ende 2024 bekannt, dass Nathalie Benko mit ihrer eigenen Immo-Firma eine Villa für 7,7 Millionen Euro gekauft hat. Im Jahr 2022 auf Ibiza, in Santa Eulalia del Río. Als das Signa-Immo-Imperium ihres Mannes schon extrem wankte. Da erwarb sie eine Luxus-Finca samt 10.000 Quadratmeter großem Grundstück, wie News berichtete.

"In guten Zeiten" viel Unterhalt bekommen

Wie oe24 erfahren hat, hat Nathalie Benko in den Jahren, als es ihrem Mann finanziell gut ging, sehr hohen Unterhalt bekommen. Und zwar in Millionen-Höhe. So viel, dass sie ihre eigene Firma gründete, mit der sie seit 10 Jahren Immo-Deals abschließt. Eine Absicherung für schlechtere Zeiten -die die gebürtige Schweizerin nach der Scheidung finanziell auf unabhängigen Beinen stehen lässt.

Ihr Mann René Benko hat damals bei den Architekten der Ibiza-Villa Druck gemacht und die Laura-Privatstiftung ein Darlehen in Millionenhöhe für den Kauf bereit gestellt -ansonsten, so sein Rechtsvertreter, habe er mit dem Kauf nichts zu tun.

"Familie leidet, vor allem die Kinder"

Auch ihre Kinder sind finanziell abgesichert, da sie neben Benkos Mama Begünstigte der Privatstiftungen sind. Vor allem die jüngere Tochter soll zuletzt unter dem Fokus auf Benko gelitten haben. Ein Insider spricht gegenüber oe24 von Mobbing in der Schule.

All die Aufmerksamkeit seit der Signa-Krise belastet die Familie. Und führte wohl jetzt zum finalen Bruch.