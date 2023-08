Diese Jobs sind Gehalts-Gewinner

Die größten Lohn-Zugewinne haben Zimmerleute und Pflegehelfer.

Die Lage am Arbeitsmarkt hat sich heuer im Juli gegenüber dem Vorjahr leicht verschlechtert. Beim AMS waren 310.582 Personen arbeitslos oder in Schulung gemeldet – um knapp 14.000 mehr als im Juli 2022, meldete das AMS . Die Arbeitslosenquote ist von 5,6 auf 5,9 Prozent gestiegen.



Trotz der aktuellen Eintrübung sind die Löhne in vielen Branchen seit 2016 deutlich gestiegen. Auch wenn die Inflation das Plus oft wieder auffrisst.