VPNs sollen die Sicherheit beim Surfen erhöhen und die Risiken eines Hackerangriffs minimieren. Das mit dem Privatsphärenschutz nehmen leider nicht alle Anbieter so genau. Sie verdienen ihr Geld damit, indem sie persönliche Informationen von dir verkaufen, anstatt sie zu schützen.

Virtuelle private Netzwerke (kurz: VPNs) werden von vielen Menschen eingesetzt. Mithilfe einer solchen Software wird der Internetverkehr verschlüsselt. Dadurch kann man dann beispielsweise das WLAN im Urlaub oder in Cafés sicher nutzen oder eine IP-Adresse aus dem Ausland simulieren.

Einige Anbieter treiben ihre Nutzer jedoch in die Irre, denn sie sind eine Gefahr. Ist es zu glauben, dass so viele Dienste, die eigentlich für den Schutz der Privatsphäre gedacht sind, genau das Gegenteil machen und deine persönlichen Informationen in der Welt verteilen?

Flop 5: Die schlechtesten VPN-Anbieter

Unter den zahlreichen VPNs auf dem Markt verbergen sich so einige zweifelhafte Dienste. Nicht nur Datenklau ist ein Problem: Es kann sich auch Malware in den Anwendungen befinden. Nur weil ein VPN-Dienst bekannt ist, heißt das nicht automatisch, dass er auch gut ist. Eine gute Bewertung und viele Rezensionen sagen nichts aus, denn diese werden auch gerne mal erkauft.

Die folgenden fünf Anbieter gehören zu den populären Diensten, die nichts Gutes im Schilde führen und daher auf keinen Fall installiert werden sollten.

Wer steckt hinter VPNbook?

VPNbook ist ein Paradebeispiel für einen VPN-Dienst, der seine Nutzer beklaut, anstatt sie zu schützen. Wer der Betreiber ist, weiß man nicht. Dennoch sollen Nutzer ihm persönliche Daten, wie Kreditkarteninformationen, anvertrauen.

© Alexander Baetz ×

Auch in anderen Bereichen kann VPNbook nicht überzeugen: Er eignet sich nicht für Streaming, hat kaum Funktionen und bietet eine niedrige Geschwindigkeit. VPNbook ist somit ein ziemlicher Flop.

Finger weg von VPNhub

Auch VPNhub, der VPN-Dienst von Pornhub, macht es nicht besser. In der App des Betreibers befinden sich zahlreiche Tracker und Nutzer müssen den Zugriff auf den kompletten Speicher des Geräts gewähren. Der Betreiber sammelt munter Daten und gibt diese an Dritte weiter. Besonders pikant dabei ist, dass VPNhub sich damit brüstet, das einzige VPN zu sein, dem man vertrauen kann.

© Alexander Baetz ×

Auch in anderen Belangen steht der Anbieter nicht gut. Er kann das Geoblocking nicht umgehen, hat nur wenige Funktionen und bremst die Geschwindigkeit deutlich aus. VPNhub ist einer der schlechtesten Anbieter auf dem Markt.

Hoxx VPN: Tracker, was das Zeug hält

Hoxx VPN verwendet zahlreiche Tracker von Google und anderen neugierigen Unternehmen auf der Website. Der Betreiber speichert außerdem munter die verschiedensten Nutzungsdaten auf. Ein absolutes No-Go!

© Alexander Baetz ×

Als VPN für Streaming eignet sich Hoxx VPN auch nicht, da mit dieser miserablen Geschwindigkeit kein flüssiges Bild zu empfangen ist. Der Dienst kann ebenfalls in keinem Bereich punkten.

Opera VPN: Der VPN-Dienst, der keiner ist

Bei Opera VPN handelt es sich um einen speziellen Fall: Der Dienst ist gar kein richtiges VPN. Es handelt sich vielmehr um einen simplen Browser-Proxy, der nur den Datenverkehr im Opera Browser verschlüsselt. Das heißt alle anderen Anwendungen auf dem Gerät werden nicht geschützt und auch sonst gibt es nicht die Sicherheitsfunktionen, die ein VPN normalerweise mitbringt.

© Alexander Baetz ×

Zudem werden auch hier persönliche Daten gesammelt und an Dritte weitergegeben, das Geoblocking kann nicht umgangen werden und viele Server gibt es auch nicht.

Hola VPN: Schlimmer geht es nicht

Wenn es um die Sicherheit geht, ist Hola VPN ein Dienst, der unbedingt vermieden werden sollte. Er arbeitet nach dem P2P-Prinzip, bei dem Nutzer sich nicht mit einem VPN-Server verbinden, sondern mit anderen Nutzern. Sie surfen dann quasi mit der IP-Adresse anderer Nutzer. Es gab dabei bereits einige Sicherheitslücken, wodurch Fremde Zugriff auf die Geräte der User hatten.

© Alexander Baetz ×

In der Datenschutzerklärung steht auch noch, dass die Anwendung Daten Informationen darüber speichert, welche weiteren Apps auf dem Gerät genutzt werden.

So erkennt man einen guten VPN-Dienst

Die Dienste aus dem obigen Kapitel sind ein Beispiel dafür, wie es nicht sein sollte. Davon abgesehen, dass sie eine Gefahr für die Privatsphäre darstellen, überzeugen sie ebenso wenig in Bezug auf die Leistung.

Es gibt aber durchaus einige VPN-Dienste, die vieles richtig machen und wirklich die Privatsphäre ihrer Nutzer schützen. Diese erkannt man vor allem an den folgenden Kriterien:

Es werden moderne Verschlüsselungsprotokolle verwendet (OpenVPN oder WireGuard)

Nutzungsprotokolle werden nicht gespeichert

Das VPN ist mit mehreren Plattformen kompatibel und einfach in der Nutzung

Die Zahlung kann anonym erfolgen

Es gibt eine große Serverauswahl

Das VPN umgeht Geoblocking

Für maximale Sicherheit: Die Anwendungen sind Open-Source und es existieren externe Audits.

Vorsicht bei zweifelhaften VPN-Anbietern

Nicht alle VPN-Dienste arbeiten ehrlich und schützen tatsächlich die Privatsphäre ihrer Nutzer. Manche sind eine wahre Bedrohung. Fallen Sie also auf keinen Fall auf einen der VPN-Anbieter aus diesem Artikel rein.