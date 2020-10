A1 und oe24 suchen die digitalsten Schulen Österreichs und vergeben in 5 Kategorien den Digital School Award 2020.

Die aktuelle Situation in diesem Jahr hat Lehrer und Schüler vor eine gänzlich neue Herausforderung gestellt. In einer Zeit, in der der Schulunterricht nicht in den Schulklassen stattfinden kann, mussten sich Distance Learning und digitale Unterrichtsformen rasch etablieren. Eine Umstellung, die Lehrern und Lehrerinnen viel abverlangt hat.

Viele Schulen haben Großartiges geleistet und mit viel Aufwand und Kreativität innovative Digitalisierungskonzepte für Distance Learning erfolgreich umgesetzt. Wir wollen diese Schulen ins Rampenlicht stellen und vergeben dafür fünf Mal den Digital School Award 2020 in Form eines A1 Digitalisierungsschecks.

Wer kann einreichen?

Einreichen können alle Schulen österreichweit, die mit kreativen pädagogischen Ansätzen und Initiativen, innovativen Digitalisierungskonzepten für Distance Learning, Maßnahmen, Projekten und Ideen, einen entscheidenden Schritt in Richtung digitalen Unterricht gemacht haben.

In diesen 5 Kategorien kann eingereicht werden:

PRIMAR Stufe/Grundschule: Volksschule

Sekundarstufe 1: Schulstufe 5-8 = Neue Mittelschule, AHS Unterstufe, Poly

Sekundarstufe 2: AHS Oberstufe

Berufsbildende höhere Schulen

Kategorie Best Idea – hier können noch nicht umgesetzte Konzepte, Ideen eingereicht werden.

Jede Schule kann einmal einreichen.

Welche Kriterien sind interessant – was soll beschrieben werden?

Wie haben Sie die letzten, sehr herausfordernden Schulmonate digital gemeistert? Wie haben Sie ihren Schülern und Schülerinnen den verantwortungsvollen Umgang mit dem Internet und digitalen Medien näher gebracht?

Wer hatte die Idee für die Initiative, wer war an der Umsetzung beteiligt - waren auch Schüler involviert?

Welche neuen Ideen und pädagogische Konzepte sind in Ihrer Schule entstanden?

Welche Hürden hatten Sie dabei zu meistern?

Was hat Ihr Digitalisierungsprojekt, Ihre Initiative, Ihre Maßnahme erfolgreich gemacht?

Wie hat sich Ihr Schulbetrieb dadurch auch langfristig verändert?

Wie wurde die Maßnahme angenommen?

Wie sieht die technische Ausstattung Ihrer Schule aus (Glasfaser, Bandbreite, Endgeräteeinsatz im Unterreicht, WLAN-Ausstattung, digitale Grundausstattung in den Klassen etc.)

Wie wird Ihre Schulorganisation grundsätzlich digital unterstützt?

Was gibt es zu gewinnen?

oe24 und A1 möchten Sie und Ihre Schule weiterhin auf Ihrem Weg in die Digitalisierung unterstützen und vergeben in 5 Kategorien den Digital School Award 2020, in Form eines A1 Digitalisierungsschecks*.

Dieser umfasst:

Lösungen für die technische Unterstützung von zeit- und ortsunabhängigem Lernen, wie bspw. WLAN oder ein A1 mobil Tarif für Ihre Schule.

IFA: Tour IFA, IFA Campus, Internet für alle Workshops von Coding, Robotics über digitales Werken bis zu Onlinequellen kritisch bewerten. PLUS Elterninfoabend für Schulen.

Die Vorstellung der Siegerschulen auf A1 und oe24 Content-Kanälen, Stories & Bildstrecken, sowie Führungen der Klassen bei oe24.

Die Siegerschulen erhalten außerdem eine große Trophäe für Ihre Schule und werden – sofern coronabedingt möglich – persönlich besucht.

*einlösbar auf Produkte und Lösungen von A1. Keine Barablöse möglich.

Bis wann kann eingereicht werden?

Eingereicht werden kann bis einschließlich Freitag, den 04.Dezember 2020. Mitte Dezember werden die von einer Jury ausgewählten Siegerschulen feststehen und informiert.

Bei Fragen zum Digital School Award oder dem Einreichprozess kontaktieren Sie uns gerne unter innovation@adds.at.net

Alle Infos unter: a1.net/digital-school bzw. a1.net/digital-minus-school

Bewerben Sie sich jetzt für den A1 Digital School Award 2020!

Wir freuen uns auf zahlreiche spannende Einreichungen und wünschen viel Erfolg!