× Shiba Inu kaufen: Anleitung zur Investition & Chancen und Risiken der Kryptowährung

Wer Shiba Inu kaufen möchte, der setzt auf eine revolutionäre dezentralisierte Kryptowährung, die zahlreiche Investitionsmöglichkeiten bietet.

Finden Sie heraus, wie man in den Coin investiert.

Das Shiba Inu Kaufen ist der neueste Schrei in der Welt der Kryptowährungen. Der SHIB Token ist wohl überall in den sozialen Medien, Zeitungen und Online-Foren zu finden und Leute weltweit sprechen über den Hunde-Coin auf allen Kanälen.



Auch einige Krypto-Experten sind von Shiba Inu wegen der spannenden Investitionsmöglichkeiten begeistert, während andere vor den Risiken eines Kaufs warnen. Wenn auch Sie sich fragen, wie man Shiba Inu kaufen kann oder was SHIB eigentlich ist, dann erfahren Sie im Folgenden alles, was Sie zu dem Thema wissen müssen.



Shiba Inu kaufen: die wichtigsten Fakten in Kürze



Was ist Shiba INU? Shiba Inu ist ein ERC20-Token, der auf der Ethereum-Blockchain basiert. Das bedeutet, dass er nicht nur als Kryptowährung fungiert, sondern einfach gesagt als digitaler Vermögenswert Investoren anlockt.



Wie kann man mit der SHIB Kryptowährung Geld verdienen? Der SHIB-Coin weist zwei Anlagezwecke auf: Er dient zum einen als Wertaufbewahrungsmittel und zweitens als Spekulationsobjekt.



Ist ein Shiba Inu Coin Investment sicher? Kryptowährungen gelten als hochriskante Anlagen und sind mit einer hohen Volatilität verbunden. Das bedeutet, dass der Wert Ihrer SHIB-Token sehr schnell steigen oder fallen kann. Sicher ist im Krypto-Markt nur die Unsicherheit.



Wie Sie Shiba Inu kaufen: Schritt-für-Schritt-Anleitung



Wenn Sie einige Shiba Inu kaufen möchten, nutzen Sie gerne den folgenden Leitfaden, um eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu erhalten.



Schritt 1: Wählen Sie einen passenden Broker für den Shiba Inu Coin



Es gibt viele verschiedene Börsen und Makler, die Sie zum Kauf von Shiba Inu nutzen können. Sie sollten bei der Wahl einer Börse sehr bedacht vorgehen, insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit Ihres Geldes. Wenn Sie zum ersten Mal Kryptowährungen kaufen, empfehlen wir Ihnen, einen Kryptowährungsbroker wie Coinbase oder eToro zu wählen – sie sind einfach zu verwenden und verfügen über einen guten Ruf.



© finvestec ×

© finvestec ×

© finvestec

© finvestec ×

© finvestec ×

© finvestec ×

© finvestec

© finvestec

© finvestec

Um Shiba Inu zu kaufen, müssen Sie sich bei dem von Ihnen gewählten Broker ein Konto einrichten. Dazu müssen Sie in der Regel einige persönliche Daten wie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse angeben.Bei den meisten Brokern müssen Sie Ihr Konto verifizieren, bevor Sie mit dem Kauf von Kryptowährungen beginnen können. Das bedeutet, dass Sie zusätzliche Identifikationsdokumente wie einen Reisepass oder einen Führerschein vorlegen müssen.Sobald Sie Ihr Konto verifiziert haben, ist es an der Zeit, das Geld einzuzahlen. Wenn Sie Shiba Inu Coin bei einem Krypto-Broker wie eToro oder Coinbase kaufen möchten, überweisen Sie einfach einige Euro von Ihrem Bankkonto, diese werden innerhalb weniger Minuten in Kryptowährung umgewandelt.Sollten Sie es auf eine bestimmte Einzahlungsart wie etwa Paypal abgesehen haben, dann ist vor der Anmeldung beim Anbieter hierauf schon Rücksicht zu nehmen. Längst nicht alle Plattformen erlauben jeden Transaktionsweg.Nachdem Sie nun Geld auf die Börse Ihrer Wahl eingezahlt haben und bereit sind, wählen Sie den Markt aus, auf dem SHIB gehandelt wird (z.B. EUR/SHIB) und geben Sie einen Auftrag für die Anzahl der Münzen ein, die Sie kaufen möchten. Klicken Sie dann auf "Kaufen" - wenn alles glattläuft, sollte dies nur ein paar Sekunden dauern!Herzlichen Glückwunsch! Sie haben soeben Ihre ersten Shiba Inu-Token kaufen können!Shiba Inu ist eine Kryptowährung, die Anfang 2018 eingeführt wurde. Sie basiert auf der Ethereum-Blockchain und verfügt über einen Gesamtbestand von 100 Millionen Token.Der Shiba Inu Coin wurde entwickelt, um ein schnelles, sicheres und skalierbares Netzwerk für dezentrale Anwendungen zu schaffen. Das Team hinter dem Projekt ist erfahren in der Blockchain-Entwicklung und arbeitet seit Ende 2017 an dem Projekt.Bislang hat der Shiba Inu-Token eine äußerst bewegte Performance an den Tag gelebt. Getrieben vom Hype um Elon Musk und seinen berühmten Krypto-Tweets erreichte der SHIB-Token ein Allzeithoch von 0,000086 $. Klingt nicht nach viel? Innerhalb kürzester Zeit konnte der Memecoin seinen Wert explosionsartig vervielfachen und Tausende an Prozentpunkten hinzugewinnen.Der Shiba Inu-Token wird in erster Linie als Zahlungsmittel für dezentrale Anwendungen verwendet, die auf dem Shiba Inu-Netzwerk aufgebaut sind. Er kann jedoch auch als Wertaufbewahrungsmittel oder Spekulationsobjekt verwendet werden.Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum haben in den letzten Jahren einen enormen Preisanstieg erlebt, aber es ist keineswegs garantiert, dass dies auch in Zukunft so bleibt. Gleiches kann man prinzipiell auch vom SHIB-Token behaupten.Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, Shiba Inu zu kaufen, ist es wichtig, dass Sie sind sich der hohen Risiken bewusst, die mit Kryptowährungen verbunden sind. Wenn Sie in den Shiba Inu Coin investieren möchten, dafür aber nur ein begrenztes Budget zur Verfügung haben, ist es ratsam, nicht mehr als drei Prozent Ihres gesamten Anlageportfolios zu kaufen - gerade so viel, dass Sie nachts noch gut schlafen können.Wie bei jeder Investition besteht schließlich auch beim Kauf und Besitz von SHIB ein gewisses Risiko. Der Wert dieser Kryptowährung kann sehr schnell steigen oder fallen und Sie könnten möglicherweise Geld verlieren, wenn Sie nicht vorsichtig sind.Dennoch sehen viele Menschen in Kryptowährungen eine aufregende Möglichkeit, schnelle Gewinne zu erzielen, insbesondere wenn die Preise steigen. Denken Sie aber daran, dass diese Investitionen immer noch hochspekulativ sind und nur mit Geld getätigt werden sollten, das Sie sich leisten können zu verlieren.Sie können Shiba Inu-Token an den meisten großen Börsen wie Coinbase und eToro kaufen. Wir haben eine Auflistung interessanter Krypto-Plattformen aufgebaut, die den Kauf des SHIB-Coins erlauben:eToro ist eine Plattform für Social Trading, auf der Sie allerhand Kryptowährungen kaufen können. Die Registrierung für ein Konto dauert nur wenige Minuten, und der Kauf von Kryptowährungen kann dann innerhalb von Sekunden erfolgen.Bei dem Broker handelt es sich um einen EU-regulierten Anbieter. Shiba Inu Coin ist hier unter dem Kürzel SHIBxM zu handeln (SHIBA in Millionen).Coinbase ist eine der bekanntesten Kryptowährungsbörsen der Welt. Auf der Plattform können Sie Bitcoin, Ethereum und Litecoin kaufen und verkaufen. Shiba Inu kann hier unter dem Akronym SHIB gehandelt werden.Coinbase ist eine US-ansässige Plattform und eine der beliebtesten Börsen für den Handel mit Kryptowährungen. Shiba Inu kann man hier also ebenfalls kaufen.Binance ist eine chinesische Kryptowährungsbörse, die aufgrund ihrer niedrigen Gebühren und der großen Auswahl an Kryptowährungen, die für den Handel verfügbar sind, schnell an Popularität gewonnen hat. BNB (der Binance-Token) kann verwendet werden, um die Handelsgebühren auf der Plattform um 50% zu reduzieren. Shiba Inu kann hier ebenfalls unter dem Akronym SHIB gehandelt werden.Allerdings ist die Plattform in jüngster Vergangenheit in Kritik geraten, da es hinter den Kulissen zu Unregelmäßigkeiten gekommen sein soll. Wir können das Angebot daher nicht wirklich empfehlen. Kryptowährungs-Wallets verwenden eine besondere Art von Verschlüsselungsmechanismen, um Ihre privaten Schlüssel zu sichern und Ihnen zu ermöglichen, SHIB Token nur von dort aus zu versenden – das bedeutet, dass niemand sonst Zugang zu Ihrer Wallet hat, wenn sie gut gesichert ist.Die Sicherheitsvorkehrungen, die von den verschiedenen Blockchain-Projekten getroffen werden, sind sehr unterschiedlich: Einige bieten Schutz auf militärischem Niveau, während andere sich für Einfachheit statt Sicherheit entscheiden.Wenn Sie beim SHIBA Inu kaufen die hier vorgestellten Anbieter wie eToro oder Coinbase verwenden, dann ist das Wallet bereits inklusive. Ansonsten ist man auf eine externe digitale Geldbörse angewiesen. Zu denken ist etwa an das Angebot von Freewallet, das es auch als mobile App gibt.Neben dem Kauf von echten Kryptowährungen ist es auch möglich, CFDs auf den SHIB-Token zu handeln . Diese derivativen Instrumente funktionieren wie folgt:Wenn Sie glauben, dass der Wert des Shiba Inu Coin in Zukunft steigen wird und Sie von diesem Anstieg profitieren möchten, dann sollten Sie solche Kryptowährungsderivate kaufen, anstatt Token direkt zu erwerben. Sie können dies auf Plattformen wie eToro oder Plus500 tun, wo Sie Shiba Inu CFDs handeln können.Dies ermöglicht es dem Anleger, an den Marktbewegungen zu verdienen, ohne einen Token zu besitzen. Es hat jedoch auch seine Nachteile: Wenn Sie Ihr Geld falsch investieren und vorhersagen, dass der Wert von SHIB steigen wird, aber stattdessen fällt, dann könnte Ihr gesamtes investiertes Kapital verloren gehen.Trotzdem kann sich dieses Risiko lohnen, insbesondere für Anleger, die kein Interesse am Aufwand haben, ein eigenes Wallet zu erstellen. Daytrader finden insofern einen angenehmen Zugang zum SHIB-Token über CFDs.Der Kauf von Kryptowährungen ist nicht kostenlos, da der Kaufpreis zusätzlich zur Netzwerkgebühr gezahlt werden muss. Da macht auch Shiba Inu keine Ausnahme. Die Gebühren für den Kauf des SHIB-Token variieren je nach der Plattform, die Sie nutzen.Die Kosten im Netzwerk selbst sind in der Regel sehr niedrig und hängen davon ab, welcher Betrag transferiert werden soll. Wenn Sie z.B. 0,01 SHIB überweisen, entspricht dies ungefähr $0,001 oder sogar weniger - je nach dem Blockchain-Projekt, in das Sie investieren, und der aktuellen Netzwerkauslastung.Wenn Sie Shiba Inu mit einer Kreditkarte kaufen wollen, werden von Anbietern wie Coinbase oder Coinmama oft auch Transaktionsgebühren erhoben: Diese reichen von etwa %0,15 pro Kauf bis zu fast $30. Nicht gerade billig, aber immer noch billiger als traditionelle Börsen, die Fiat-Käufe anbieten.Nicht selten erhebt der Anbieter in der Regel eine Gebühr für die Einzahlung oder Abhebung Ihrer Kryptowährungen.In der Regel hängt dies allerdings von der gewählten Bezahlmethode ab. Wenn Sie z.B. SEPA verwenden, um Geld auf Ihr Konto einzuzahlen, wird der Anbieter in den meisten Fällen keine Gebühren berechnen.Wenn Sie Ihre SHIB von einer Börse abheben, erheben die meisten Plattformen ebenfalls keine Gebühren, wenn Sie dieselbe Methode verwenden, mit der Sie ursprünglich Geld eingezahlt haben. Einige Anbieter wie Coinbase verlangen jedoch eine Abhebungsgebühr von bis zu $25 - überprüfen Sie dies also immer, bevor Sie Ihre Token überweisen!Wenn Sie Shiba Inu Coin (SHIB) kaufen möchten, ist es entsprechend wichtig, die verschiedenen Plattformen zu vergleichen, die diese Kryptowährung anbieten. Nicht alle Anbieter haben die gleichen Zahlungsmethoden, daher ist es wichtig, den Anbieter zu finden, der Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Je nachdem, wie Sie Ihr Geld auf die jeweilige Plattform einzahlen, fallen zudem unterschiedliche Gebühren an.Käufer, die eine Kreditkarte verwenden, um Shiba Inu Coins zu kaufen, müssen in der Regel höhere Transaktionsgebühren zahlen als diejenigen, die eine externe digitale Brieftasche oder eine SEPA-Überweisung verwenden. Trotzdem ist Visa und Mastercard beliebt. Das hat auch mit ihrer weiten Akzeptanz der Kryptobörsen zu tun.Eine der günstigsten Optionen ist die Einzahlung in Kryptowährung und die Auszahlung in derselben Währung: Das bedeutet, wenn Sie BTC auf Ihr Konto einzahlen und dann über einen anderen Kryptodienst abheben möchten, fallen nur Netzwerkgebühren an, wenn Sie von einem Blockchain-Projekt zu einem anderen transferieren.Hierfür kann man etwas sogenannte Krypto Swap Dienste nutzen wie etwa das neuartige Pancake Swap.Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von SHIB sind in der Regel niedriger, wenn Sie SEPA verwenden, allerdings ist der Zeitaufwand deutlich höher.Besonders weitverbreitet ist die reguläre Banküberweisung jedoch nicht. Anbieter wie eToro können allerdings mit der Zahlungsmethode glänzen.Die beliebte Zahlungsmethode PayPal wird ebenfalls von einigen wenigen Anbietern akzeptiert. Die Gebühren sind in der Regel höher als bei SEPA, aber die Transaktionen sind viel schneller.Vorteil von Paypal bleibt, dass man dem jeweiligen Anbieter keine persönlichen Bankdetails mitteilen muss.

Shiba Inu kaufen: Lohnt es sich noch?



Kryptowährungen haben im vergangenen Jahr eine Achterbahnfahrt mit dramatischen Kursschwankungen hinter sich. Dies hat zu einer Menge FUD (Angst, Unsicherheit und Zweifel) auf dem Markt geführt. Einige Anleger sind ausgestiegen, während andere ihr Engagement verdoppelt haben. Lohnt es sich also noch, in Shiba Inu zu investieren, schließlich hat man es hier auch noch mit einem sogenannten Memecoin zu tun, der gewissermaßen vom Hype der Anleger lebt?



© finvestec ×

Alles in allem ist das eine schwer zu beantwortende Frage. Kryptowährungen wie Shiba Inu sind sehr volatil. Das bedeutet, dass Sie eine Menge Geld verdienen können, wenn Sie zum richtigen Zeitpunkt investieren – aber Sie können auch sehr schnell alles verlieren.Shiba Inu ist daher nichts für schwache Nerven und Sie sollten nur dann investieren, wenn Sie sich gut informiert haben und die damit verbundenen Risiken verstehen!Da haben Sie es also: alles, was Sie über den Kauf des Shiba Inu Coin wissen müssen! Wir hoffen, dass dieser Leitfaden hilfreich war und wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investitionen. Aber denken Sie daran: Recherchieren Sie selbst, bevor Sie Shiba Inu kaufen, und investieren Sie nur das, was Sie sich leisten können.Jetzt, da Sie ein wenig mehr Informationen über den Kauf von Shiba Inu haben, was denken Sie? Sind Kryptowährungen immer noch eine gute Anlagemöglichkeit? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen.Wenn Sie in SHIB investieren möchten, ist der erste Schritt die Eröffnung eines Kontos bei einer Kryptobörse. Danach können Sie SHIB-Token mit einer der akzeptierten Kryptowährungen (wie BTC und ETH) oder mit Fiatwährungen (wie EUR oder USD) kaufen.Bei den meisten Anbietern ist es möglich, beim Kauf von SHIB-Token Ihre Kreditkarte zu verwenden. Dies ist jedoch in der Regel mit höheren Gebühren verbunden und Sie müssen weitere Ausweisdokumente vorlegen, bevor der Kauf erfolgreich abgeschlossen werden kann.Es gilt im Allgemeinen als sicher, Token wie SHIB an Kryptowährungsbörsen zu kaufen und zu verkaufen. Allerdings spielt der Anbieter, den Sie verwenden, eine wichtige Rolle dabei, wie sicher Ihre Transaktionen sind: Kaufen Sie diesen Token bei einer etablierten Börse mit guten Bewertungen!Das Verfahren zum Kauf von SHIB mit Fiat-Währungen (EUR oder USD) variiert je nach der von Ihnen gewählten Plattform. Einige Anbieter ermöglichen direkte Banküberweisungen, während andere den Kauf per Kreditkarte anbieten - aber eines haben sie alle gemeinsam: Sie müssen sich ausweisen, bevor Sie Ihre ersten Kryptowährungen wie SHIBA Inu kaufen.