Drei X-Mas Data: Stabiles Boost! Internet jetzt mit 9 Monaten gratis* Grundentgelt

9 Monate gratis* Grundentgelt bei Internet für Zuhause ab dem Tarif Home Boost! 150.

X-Mas Angebot für alle Technologien: Mobilfunk, Glasfaser & Festnetz.

Inklusive Top-Router, keine Servicepauschale.

Laufendes Performance-Monitoring, Standort-Optimierung und proaktiver Support.



Drei läutet die Weihnachtssaison mit einem unschlagbaren Internetangebot ein. Ab 29. Oktober 2025 erhalten Neu- und Bestandskund:innen österreichweit 9 Monate gratis* Grundentgelt ab dem Tarif Home Boost! 150. Im Angebot inkludiert sind ein Top-Router für den neuesten Internet-Qualitätsstandard mit laufender Optimierung und priorisiertem Service. Mehr auf www.drei.at/boost



Die Vorteile von Boost! auf einen Blick:

Verfügbarkeit : Boost! ist österreichweit nutzbar und bietet je nach Adresse die beste Technologie – 5G, Glasfaser oder Festnetz.

Leistung : Bei 5G Internet stellt Boost! den besten Empfang für den inkludierten Indoor & Outdoor-Router sicher: Die RouterAssistant App findet den optimalen Aufstellungsort und ermöglicht die maximale Internetqualität in jeder Wohnsituation. Ist der Router einmal perfekt positioniert, bietet die App zahlreiche weitere Optimierungstools für alle Technologien: von präzisen Speed-Checks bis zur intelligenten WLAN-Optimierung.

Qualitätssicherung: Boost! bietet proaktiven Support durch smarte Diagnosetools, die die Verbindung laufend analysieren und bei Bedarf Verbesserungspotential aufzeigen.

Hardware: Home Boost! bietet wahlweise einen Glasfaser-/Festnetz-Router oder erstmals einen wetterfesten 5G-Router für den flexiblen Einsatz drinnen oder draußen.

Service & Support: priorisierter Zugang zum Service-Team inklusive intelligenter Fehlererkennung für eine schnelle Lösung.

Das Beste aus beiden Welten

Mit den Home Boost! Tarifen erhalten Kund:innen je nach Anschrift die beste Technologie. Bis Ende 2025 versorgt Drei bereits rund 95 % aller Unternehmen und Haushalte in ganz Österreich mit Österreichs modernstem 5G Netz. Und dank eigenem Glasfaser-Ring und starken Partnerschaften wie mit A1 ist Glasfaser über Drei für rund 25 % aller Haushalte und Unternehmen in ganz Österreich verfügbar. Auf www.drei.at/boost finden Interessierte bei der Verfügbarkeitsabfrage den optimalen Internet-Tarif für ihre Adresse.



10 % Rabatt mit dem Unlimited Mix – schon ab dem ersten Tarif.

Neu- oder Bestandskund:innen, die mindestens zwei mit dem Unlimited Mix kompatible Tarife (auch SIM only) auf einer gemeinsamen Rechnung führen, erhalten automatisch 10 % Rabatt auf jeden dieser Tarife. Der Vorteil gilt ab dem ersten zusätzlichen Tarif – unabhängig davon, ob es sich um Neu- oder Bestandskund:innen handelt. Mehr Infos auf drei.at/mix

* 9,90 Ꞓ Aktivierungsentgelt. Entfall des monatlichen Grundentgelts in den ersten 9 Monaten bei Internet-Tarifen mit 24 Monaten Mindestvertragsdauer. Tarifabhängiges monatliches Grundentgelt ab dem 10. Monat. 5G/Glasfaser regional verfügbar. Glasfaser-Internet erfordert bestehenden, kompatiblen Glasfaser-Anschluss. Details: drei.at/boost

