Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 30.950 aktien up +0.49% Andritz AG 63.00 aktien down -0.16% BAWAG Group AG 108.50 aktien down -0.09% CA Immobilien Anlagen AG 24.720 aktien up +0.73% CPI Europe AG 17.410 aktien up +0.58% DO & CO Aktiengesellschaft 213.00 aktien equal +0% EVN AG 25.100 aktien up +0.6% Erste Group Bank AG 84.00 aktien down -0.18% Lenzing AG 25.550 aktien up +1.39% OMV AG 47.200 aktien up +2.3% Oesterreichische Post AG 30.100 aktien up +0.5% PORR AG 28.350 aktien down -0.35% Raiffeisen Bank Internat. AG 30.200 aktien up +1% SBO AG 29.000 aktien up +0.52% STRABAG SE 70.20 aktien down -0.57% UNIQA Insurance Group AG 12.880 aktien down -0.77% VERBUND AG Kat. A 64.85 aktien up +0.7% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.750 aktien down -0.22% Wienerberger AG 26.300 aktien down -0.23% voestalpine AG 31.340 aktien down -1.51%
Entgeltliche Einschaltung
  1. oe24.at
  2. Business
imagetitle
© Hutchison Drei Austria Gmbh

Drei X-Mas Data: Stabiles Boost! Internet jetzt mit 9 Monaten gratis* Grundentgelt

29.10.25, 10:42
Teilen

  • 9 Monate gratis* Grundentgelt bei Internet für Zuhause ab dem Tarif Home Boost! 150.
  • X-Mas Angebot für alle Technologien: Mobilfunk, Glasfaser & Festnetz.
  • Inklusive Top-Router, keine Servicepauschale.
  • Laufendes Performance-Monitoring, Standort-Optimierung und proaktiver Support.


Drei läutet die Weihnachtssaison mit einem unschlagbaren Internetangebot ein. Ab 29. Oktober 2025 erhalten Neu- und Bestandskund:innen österreichweit 9 Monate gratis* Grundentgelt ab dem Tarif Home Boost! 150. Im Angebot inkludiert sind ein Top-Router für den neuesten Internet-Qualitätsstandard mit laufender Optimierung und priorisiertem Service. Mehr auf www.drei.at/boost

Die Vorteile von Boost! auf einen Blick:

  • Verfügbarkeit: Boost! ist österreichweit nutzbar und bietet je nach Adresse die beste Technologie – 5G, Glasfaser oder Festnetz.

  • Leistung: Bei 5G Internet stellt Boost! den besten Empfang für den inkludierten Indoor & Outdoor-Router sicher: Die RouterAssistant App findet den optimalen Aufstellungsort und ermöglicht die maximale Internetqualität in jeder Wohnsituation. Ist der Router einmal perfekt positioniert, bietet die App zahlreiche weitere Optimierungstools für alle Technologien: von präzisen Speed-Checks bis zur intelligenten WLAN-Optimierung.

  • Qualitätssicherung: Boost! bietet proaktiven Support durch smarte Diagnosetools, die die Verbindung laufend analysieren und bei Bedarf Verbesserungspotential aufzeigen.

  • Hardware: Home Boost! bietet wahlweise einen Glasfaser-/Festnetz-Router oder erstmals einen wetterfesten 5G-Router für den flexiblen Einsatz drinnen oder draußen.

  • Service & Support: priorisierter Zugang zum Service-Team inklusive intelligenter Fehlererkennung für eine schnelle Lösung.

Das Beste aus beiden Welten

Mit den Home Boost! Tarifen erhalten Kund:innen je nach Anschrift die beste Technologie. Bis Ende 2025 versorgt Drei bereits rund 95 % aller Unternehmen und Haushalte in ganz Österreich mit Österreichs modernstem 5G Netz. Und dank eigenem Glasfaser-Ring und starken Partnerschaften wie mit A1 ist Glasfaser über Drei für rund 25 % aller Haushalte und Unternehmen in ganz Österreich verfügbar. Auf www.drei.at/boost finden Interessierte bei der Verfügbarkeitsabfrage den optimalen Internet-Tarif für ihre Adresse.


10 % Rabatt mit dem Unlimited Mix – schon ab dem ersten Tarif.

Neu- oder Bestandskund:innen, die mindestens zwei mit dem Unlimited Mix kompatible Tarife (auch SIM only) auf einer gemeinsamen Rechnung führen, erhalten automatisch 10 % Rabatt auf jeden dieser Tarife. Der Vorteil gilt ab dem ersten zusätzlichen Tarif – unabhängig davon, ob es sich um Neu- oder Bestandskund:innen handelt. Mehr Infos auf drei.at/mix

* 9,90 Ꞓ Aktivierungsentgelt. Entfall des monatlichen Grundentgelts in den ersten 9 Monaten bei Internet-Tarifen mit 24 Monaten Mindestvertragsdauer. Tarifabhängiges monatliches Grundentgelt ab dem 10. Monat. 5G/Glasfaser regional verfügbar. Glasfaser-Internet erfordert bestehenden, kompatiblen Glasfaser-Anschluss. Details: drei.at/boost

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden