Einen 1a-Sommer: Thermen-Checker genießen sorgenfrei!

Wer bei der Thermenwartung spart, riskiert mitunter sein Leben: Mit einer speziellen Promotionaktion rufen heute, Freitag, die Wiener 1a-Installateure alle Besitzer von Gasheizungen auf, ihre Thermen regelmäßig warten zu lassen, und machen so auch auf die Gefahr eines Kohlenmonoxid-Austrittes bei schlecht gewarteten Thermen aufmerksam. Denn zu kaum einer anderen Jahreszeit ist die Gefahr durch Kohlenmonoxid bei schlecht gewarteten Thermen so aktuell wie jetzt an Hitzetagen. „Ein 1a-Installateur führt jederzeit eine ordnungsgemäße und qualitative Wartung durch und stellt so die Sicherheit im Haushalt her“, erklärt dazu Mag. Paul Apfelthaler, Geschäftsführer der 1a-Installateur Marketingberatung GmbH namens der Wiener 1a-Installateure.

Gerade an besonders heißen Tagen kann es zum Erliegen der Thermik im Kamin und dadurch zu einem Abgasrückstau kommen. Der Schadstoff kann ab einem Volumsanteil von vier Prozent in der Atemluft bereits tödlich sein.



Spektakuläre Promotionaktion am Wiener Schwedenplatz

Mit einer großen Promotionaktion am Wiener Schwedenplatz machen die Wiener 1a-Installateure heute, Freitag auf diese Gefahr eines Kohlenmonoxid-Rückstaus bei heißen Temperaturen besonders eindrucksvoll aufmerksam. So wurde ein überdimensionaler Eisblock aufgestellt, der aufgrund der heißen Temperaturen bald zu Schmelzen begann. In den Eisblock waren zahlreiche Werbegeschenke, wie etwa Kappen, T-Shirts oder Duschgels, eingefroren, aber auch Gutscheine für Gratis-Thermenwartungen bei Wiener 1a-Installateuren. Die Promotion fand bei den Passanten großen Anklang – so versuchten Passanten durch Kratzen mit ihren Schlüsseln oder sogar mit einem mitgebrachten Meißel noch schneller zu den Promotionartikeln zu kommen.

Über die 1a-Installateure

1982 schloss sich eine Gruppe selbständiger Installateurbetriebe zusammen, um gemeinsam unter dem Markennamen „1a-Installateur“ aufzutreten. Heute sind die 1a-Installateure eine Gruppe von über 180 selbständigen, innovativen Installationsbetrieben in ganz Österreich. Sie wurden zur ersten Adresse für Bad und Heizung, weil sie sich von Anfang an zu Leistungen höchster Qualität verpflichtet haben.