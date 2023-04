Einfach sicher: BBG rückt das Thema Sicherheit ins Zentrum

Am 27. April 2023 findet im Linzer Design Center die Fachmesse Nutzen.Leben2023 statt. Die jüngste Vergangenheit hat uns wieder vor Augen geführt, wie fragil Sicherheit ist. Während die Pandemie und der Angriffskrieg in der Ukraine rapide Einschnitte markieren, stellen Energie-Versorgungssicherheit, Cyberkriminalität und der Klimawandel langfristige Herausforderungen dar. Aufgrund der aktuellen Lage war für uns klar, dass wir gemeinsam mit unseren Partnerinnen und Partnern das Thema Sicherheit bei der diesjährigen Nutzen.Leben thematisieren und aus verschiedenen Perspektiven beleuchten wollen, erklären Gerhard Zotter und Martin S. Ledolter, Geschäftsführer der Bundesbeschaffung GmbH.

In Kooperation mit dem Österreichischen Bundesheer, dem Land Oberösterreich, der Stadt Linz, der Landespolizeidirektion OÖ, dem Oö. Landes-Feuerwehrverband, dem Zivilschutzverband OÖ, der LINZ AG und dem Roten Kreuz OÖ hat man sich auf fünf Schwerpunkte im Themenbereich Sicherheit verständigt: Mobilität & Feuerwehr, Vorbereitung auf Krisen, Katastrophen oder Blackout, IT-Sicherheit & Cybercrime, Nachhaltigkeit & Gesundheit. Gesamt werden über 80 Unternehmen auf der Nutzen.Leben2023 ihre Produkte und Leistungen präsentieren.

Sicherheit geht uns alle an. Darum ist es uns wichtig, die Bevölkerung mit ins Boot zu holen. Die Nutzen.Leben soll Einsatzkräften und der öffentlichen Verwaltung eine weitere Möglichkeit bieten, um ihre vielfältigen Aktivitäten im Bereich Sicherheit und Vorsorge einer breiten Öffentlichkeit vorstellen zu können. Interessierte erhalten Anregungen und Informationen, wie sie selbst einen Beitrag zur Sicherheit - im Alltag wie in Krisenzeiten - leisten können, sagt Gerhard Zotter.

Als Novum wird die Nutzen.Leben mit dem Public Day erstmalig ihre Pforten für die Bevölkerung öffnen. TV-Moderatorin Maria Theiner wird durch das Programm begleiten. Das Publikum darf sich auf eine spannende und abwechslungsreiche Leistungs- und Informationsschau der sicherheits- und krisenrelevanten Einsatzorganisationen und der öffentlichen Verwaltung freuen. Expertinnen und Experten der Einsatzkräfte und der öffentlichen Verwaltung werden in Podiumsgesprächen und Vorträgen zum Thema Sicherheit Stellung nehmen. Günther Mayr, Leiter der ORF-Wissenschaftsredaktion, wird sich in seinem Vortrag mit „Propaganda in Krisenzeiten“ beschäftigen.

Auch die Praxis wird an diesem Nachmittag nicht zu kurz kommen: So wird es neben der großen Sicherheitsmesse auch zahlreiche Vorführungen zu bestaunen geben. Zu sehen sein werden beispielsweise eine Personenrettung der Feuerwehr, ein Einsatz der Polizeidiensthunde sowie eine Dekontaminationsübung des Bundesheeres. Abgerundet wird der Nachmittag durch ein buntes Kinderprogramm. Wer mehr als nur seinen Wissensdurst stillen will, wird bei den vielen Foodtrucks fündig werden. Die ersten 1.000 Besucherinnen und Besucher dürfen sich dabei über kostenlose Verköstigung freuen.

Mit unserer Arbeit unterstützen wir Einsatzorganisationen und der öffentlichen Verwaltung, für Sicherheit zu sorgen und sich umfassend auf Krisen vorzubereiten. Mit der Nutzen.Leben2023 möchten wir einen Schritt weitergehen und auch die interessierte Bevölkerung direkt einbinden. Gemeinsam mit unseren Partnerinnen und Partnern haben wir darum ein abwechslungsreiches und informatives Programm zusammengestellt und freuen uns darauf, möglichste viele Interessierte beim Public Day begrüßen zu dürfen, so Martin S. Ledolter.

Details zur Messe Neben2023 sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie online unter www.nutzen-leben.at/besucher