Erstes EU-Land führt den 13-Stunden-Arbeitstag ein

Im Kampf gegen den Fachkräftemangel setzt man auf flexible Arbeitszeiten.

Schon im Vorjahr sorgte Griechenland auch international für Aufregung, als man als erstes EU-Land die Möglichkeit einer Sechs-Tage-Woche einführte. Nun geht die Regierung in Athen bei flexiblen Arbeitszeiten einen Schritt weiter.

Ein neues Gesetz, das im September beschlossen werden soll, ermöglicht 13-Stunden-Tage und eine 4-Tage-Woche. Damit will man den Fachkräftemangel im Land bekämpfen.

An 37 Tagen im Jahr

Die Regelarbeitszeit soll bei 40 Wochenstunden bleiben, zusätzlich sind acht Überstunden pro Woche erlaubt. Die Wochenarbeitszeit ist dabei aber flexibel und wird im Durchschnitt pro Quartal berechnet. Bei Bedarf wird also in manchen Wochen deutlich mehr als 40 Stunden gearbeitet.

Die Anzahl der Überstunden soll allerdings auf 150 im Jahr begrenzt sein. Pro Jahr darf es höchstens 37 solcher 13-Stunden-Tage geben. Für Arbeit, die über die normalen 8 Stunden am Tag hinausgeht, soll auch mit einem Zuschlag von 40 Prozent pro Stunde vergütet werden.

Der Fachkräftemangel in Griechenland ist vor allem auf die schwere Finanzkrise des Landes von 2010 bis 2018 zurückzuführen. Damals stand das Land kurz vor der Pleite und Hunderttausende gut ausgebildete junge Leute wanderten ab, um ihr Glück im Ausland zu suchen. Von diesem Brain-Drain hat sich Griechenland bis heute nicht erholt, auch wenn es mit der Wirtschaft aufwärtsgeht.