Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 19.440 aktien up +0.1% Andritz AG 62.05 aktien up +1.39% BAWAG Group AG 110.10 aktien up +1.01% CA Immobilien Anlagen AG 23.900 aktien up +1.36% CPI Europe AG 18.300 aktien up +4.27% DO & CO Aktiengesellschaft 201.50 aktien up +0.75% EVN AG 24.050 aktien up +0.63% Erste Group Bank AG 84.60 aktien up +1.56% Lenzing AG 27.350 aktien up +11.41% Mayr-Melnhof Karton AG 75.80 aktien up +0.66% OMV AG 45.460 aktien up +1.25% Oesterreichische Post AG 30.750 aktien equal +0% Raiffeisen Bank Internat. AG 28.400 aktien up +13.96% SBO AG 28.950 aktien up +0.17% Telekom Austria AG 9.150 aktien equal +0% UNIQA Insurance Group AG 12.800 aktien up +0.95% VERBUND AG Kat. A 65.20 aktien down -2.4% VIENNA INSURANCE GROUP AG 47.850 aktien up +1.38% Wienerberger AG 31.400 aktien up +7.31% voestalpine AG 25.660 aktien up +3.3%
  1. oe24.at
  2. Business
Bauarbeiter
© Getty

Aufreger

Erstes EU-Land führt den 13-Stunden-Arbeitstag ein

08.08.25, 06:52
Teilen

Im Kampf gegen den Fachkräftemangel setzt man auf flexible Arbeitszeiten. 

Schon im Vorjahr sorgte Griechenland auch international für Aufregung, als man als erstes EU-Land die Möglichkeit einer Sechs-Tage-Woche einführte. Nun geht die Regierung in Athen bei flexiblen Arbeitszeiten einen Schritt weiter.

Ein neues Gesetz, das im September beschlossen werden soll, ermöglicht 13-Stunden-Tage und eine 4-Tage-Woche. Damit will man den Fachkräftemangel im Land bekämpfen.

An 37 Tagen im Jahr

Die Regelarbeitszeit soll bei 40 Wochenstunden bleiben, zusätzlich sind acht Überstunden pro Woche erlaubt. Die Wochenarbeitszeit ist dabei aber flexibel und wird im Durchschnitt pro Quartal berechnet. Bei Bedarf wird also in manchen Wochen deutlich mehr als 40 Stunden gearbeitet.

Die Anzahl der Überstunden soll allerdings auf 150 im Jahr begrenzt sein. Pro Jahr darf es höchstens 37 solcher 13-Stunden-Tage geben. Für Arbeit, die über die normalen 8 Stunden am Tag hinausgeht, soll auch mit einem Zuschlag von 40 Prozent pro Stunde vergütet werden.

Der Fachkräftemangel in Griechenland ist vor allem auf die schwere Finanzkrise des Landes von 2010 bis 2018 zurückzuführen. Damals stand das Land kurz vor der Pleite und Hunderttausende gut ausgebildete junge Leute wanderten ab, um ihr Glück im Ausland zu suchen. Von diesem Brain-Drain hat sich Griechenland bis heute nicht erholt, auch wenn es mit der Wirtschaft aufwärtsgeht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden