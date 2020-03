Börsencrash: Dow Jones bricht erneut um 12% ein

Nachdem am Montagvormittag bereits der ATX und der DAX erneut stark eingebrochen sind , ist der scharfe Kurseinbruch auch am New Yorker Aktienmarkt in eine neue Runde gegangen. Der Dow Jones brach zum Börsenstart (14:45 Uhr unserer Zeit) um 11,96 Prozent auf 20.421,33 Punkte ein. Mit dem erneuten Kursrutsch hat der Leitindex seine Erholungsbewegung vom Freitag zum Teil wieder revidiert und an seine insgesamt katastrophale Vorwoche angeknüpft.

Wenn der Dow auf diesem Niveau schließen würde, wäre das der drittgrößte Verlust seiner Geschichte. Aufgrund des starken Kursrückgangs an der Wall Street wurde der Handel wenige Sekunden nach Börsenstart für 15 Minuten unterbrochen. Nach Wiederaufnahme des Handels ging es jedoch in unverminderter Geschwindigkeit weiter abwärts. Der marktbreite S&P-500 gab nach der Aussetzung um 10,91 Prozent auf 2.415,49 Zähler nach.

Die Maßnahmen mehrerer globaler Notenbanken können die Anleger am Montag nicht hoffnungsvoller stimmen - ganz im Gegenteil. Am Markt hieß es, eine am Sonntag von der Fed vorgenommene Notfallaktion erhöhe derzeit noch die Sorgen um die Tragweite der laufenden Viruskrise. In einer Notfallaktion senkte die US-Notenbank den Leitzins überraschend auf fast null Prozent und kündigte ein Maßnahmenpaket in Koordination mit anderen Notenbanken an.

Analyst Neil Wilson von Markets.com sprach von einem bemerkenswerten Schritt der Fed, betonte aber zugleich, dass die Weltwirtschaft mehr und mehr zum Stillstand komme. Da fehle es auch den Währungshütern an nötigen Gegenmitteln. Anleger starteten wieder eine Massenflucht aus dem Aktienmarkt in die als sicherer angesehenen Anlagen wie etwa US-Staatsanleihen.