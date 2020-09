Wer etwa mit digitalen Währungen, sogenannten Kryptowährungen, spekulieren will, der wird sich zu Beginn einmal die Frage stellen, ab welcher Summe ein Mitspielen am Markt überhaupt möglich ist.

Die gute Nachricht vorweg: Interessiert man sich für den Handel mit Bitcoin und Co., so muss man keine Unsummen investieren - hier kann man schon mit wenig Geld hohe Gewinne verbuchen. Das liegt an der Volatilität des Kryptomarktes. Und das ist zugleich auch der größte Nachteil.

Spekuliert man also mit Bitcoin und Co., so muss man sich von Anfang an bewusst sein, dass man jederzeit Geld verlieren kann. Daher ist es wichtig, nur Geld zu investieren, das zur freien Verfügung steht - also zumindest in der Theorie weniger werden darf. Somit sollte niemals Geld in die Hand genommen werden, das man für die nächste Mietvorschreibung oder Leasing- wie Kreditrate braucht.

Die Spekulation mit der Wertsteigerung



Man kann etwa Bitcoin kaufen und dann auf eine entsprechende Preisentwicklung hoffen. Zum aktuellen Zeitpunkt (Anfang September 2020) liegt der Bitcoin bei rund 11.800 US Dollar - die Prognosen sind zudem ausgesprochen vielversprechend. So gibt es Experten, die den Bitcoin bereits bei über 20.000 US Dollar, sogar bei über 50.000 US Dollar oder gar bei 100.000 US Dollar sehen. Jedoch sind derartige Prognosen immer mit Vorsicht zu genießen - sie stellen keine Garantie dar. Das heißt, auch wenn es einige Experten gibt, die den Bitcoin in einer derartigen Aufwärtsbewegung sehen, gibt es keine Garantie, dass sich die Kryptowährung auch genauso entwickeln wird. Mitunter ist sogar ein Absturz möglich; einige Kritiker sehen den Bitcoin sogar kurz vor dem Ende.

Wobei an dieser Stelle erwähnt werden muss, dass der Bitcoin bereits mehrfach für tot erklärte wurde. Erstmals im Januar 2017, als die Kryptowährung die 1.000 US Dollar-Hürde übersprang. Dann in weiterer Folge, als der Bitcoin die 10.000 US Dollar-Grenze knackte und sodann als der Bitcoin in Richtung 20.000 US Dollar marschierte. Nachdem der Absturz bei über 19.000 US Dollar folgte und der Bitcoin Ende 2018 nur noch bei 3.000 US Dollar lag, fühlten sich die Kritiker bestätigt. Doch der Bitcoin feierte im Jahr 2019 ein fulminantes Comeback und kletterte wieder in Richtung der 14.000 US Dollar.

Das Coronavirus hat den Bitcoin auf den Boden der Tatsachen geholt - auf einmal befand sich die Kryptowährung wieder nur bei 5.000 US Dollar. Nun scheint - auch durch das im Mai erfolgte Bitcoin Halving - jedoch der nächste Höhenflug vorprogrammiert. Am Ende geht es nun darum, dass man bei einem langfristigen Investment von Anfang an für sich klar macht, zu welchem Zeitpunkt wird verkauft werden. Ganz egal, ob man 500 Euro investiert, einen halben Bitcoin kauft oder am Ende sogar mehrere digitale Coins besitzt - man benötigt einen Plan, an den man sich unbedingt halten muss, um auch entsprechende Gewinne realisieren zu können.

© Aaron Olson - Pixabay.com

Auf Test- und Erfahrungsberichte Rücksicht nehmen

Man kann aber auch über Bitcoin Up oder andere Plattformen spekulieren. In diesem Fall geht es in erster Linie um die Preisentwicklung - das langfristige Investment spielt hier absolute keine Rolle. Die Gefahr ist hier nicht zu unterschätzen, da der Markt ausgesprochen volatil ist. Das heißt, Verluste sind einfach jederzeit möglich.

Des Weiteren ist es ratsam, dass man sich im Vorfeld über die Plattform informiert, über die man sodann mit Bitcoin und Co. spekulieren will. Denn es gibt sehr wohl das eine oder andere „schwarze Schaf“, das letztlich zwar interessante wie lukrative Versprechen in den Raum stellt, am Ende aber nur am Geld des Anlegers interessiert ist - hier wird man letztlich „abgezockt“.

Das heißt, immer auf Erfahrungs- wie Testberichte achten, die im Netz zu finden sind, um letztlich böse Überraschungen vermeiden zu können.

Man muss sich unbedingt mit dem Risiko auseinandersetzen

Wer sich für Bitcoin und Co. interessiert, der sollte sich von Anfang an bewusst machen, dass hier hohe Gewinne sehr wohl möglich sind, aber auch enorm hohe Verluste eintreten können, wenn sich der Markt am Ende nicht so entwickelt wie gewünscht.