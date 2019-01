Falschgeld: Mehr 50-Euro-Blüten in Österreich

Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) veröffentlichte am Freitag die Falschgeldstatistik für das Jahr 2018. Ein Anstieg bei sichergestellten Fälschungen von 50-Euro-Banknoten unterstreicht, dass auch in Österreich neue Vertriebswege über das Internet eine größere Rolle spielen als noch in der Vergangenheit. Das Eurosystem will mit der Ausgabe neuer 100- und 200-Euro-Banknoten ab 28. Mai 2019 weiter die Banknotensicherheit erhöhen. Damit wird die neue Europa-Serie der Euro-Banknoten vollständig in Umlauf sein.

Lage in Österreich

In Österreich zeigte sich vor allem bei der 50-Euro-Banknote mit 8.879 sichergestellten Stück für 2018 ein Anstieg des Fälschungsaufkommens. Dies ist aus der messbar starken Steigerung bei den Umlaufzahlen von 50-Euro-Banknoten abzuleiten. Der Großteil der Fälschungen betrifft jedoch die 50-Euro-Banknoten der ersten Serie.