Zahl der Bankomaten in Österreich geht zurück

Laut Studie sind für 30 % die Gebühren bei bargeldloser Zahlung zu hoch.

Wien. Zwar wird immer häufiger bargeldlos bezahlt, trotzdem sind nach wie vor 65–70 % aller Transaktionen bar. Und der Großteil der Österreicher will auf Bargeld nicht verzichten, geht aus einer Marketmind-Studie hervor. Wichtig sei, dass Konsumenten zwischen Bargeld und bargeldloser Zahlung wählen können, betont Münze-Österreich-Chef Gerhard Starsich. Dafür braucht es nicht zuletzt die entsprechende Infrastruktur. Die Zahl der Bankomaten ging jedoch im Vorjahr zurück – von 9.200 auf knapp 8.900 Geräte. So verschwinden u.a. die Bankomaten bei Billa (hier kann man aber an der Kassa Geld beheben).