Jetzt sind Geschenke an Nathalie Benko im Visier

Der Masseverwalter will auch auf das Privatvermögen der Ehefrau Benkos zugreifen können. Dabei gehe es um Schenkungen, die Benko im Zeitraum von zwei Jahren vor Eröffnung der Insolvenz gemacht hat, so Grabenweger.

Signa-Gründer René Benko sitzt seit 24. Jänner in der Haftanstalt in Wien-Josefstadt in Untersuchungshaft. Signa-Masseverwalter ist der Innsbrucker Rechtsanwalt Andreas Grabenweger. Er versucht die Stiftungen im Umfeld der Signa zu durchleuchten und spürt dem Vermögen nach.

Geschenke an Nathalie Benko: "Klage ist schon eingebracht"

Hauptsächlich handle es sich um Geldgeschenke, aber auch um Gegenstände - genauere Details wollte der Masseverwalter nicht nennen. Nathalie Benko könnte also diese Schenkungen wieder hergeben müssen. "Die Klage ist schon eingebracht und wurde ihr auch schon zugestellt, meines Wissens", zitiert der ORF Grabenweger.

Die Familie Benko musste aus der Villa in Igls kürzlich auf Geheiß des Stiftungsvorstands ausziehen. Nun wohnt sie in einer anderen Villa in Innsbruck. Wie oe24 bereits berichtete hat Nathalie Benko die Scheidung eingereicht.