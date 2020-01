Herausragende Lichtgestaltung seit 173 Jahren

Bakalowits ist Qualität aus Wien seit 1845. Bereits vor rund 170 Jahren gründete Elias Bakalowits die Lustermanufaktur, die heute elegante Modelle und Lichtkreationen in die ganze Welt liefert. Die Firma ist bis heute in Familienbesitz, nunmehr in fünfter Generation. Heute leitet KR Prof. Friedl Bakalowits das Familienunternehmen.

Das Unternehmen stellt Kristallluster in jeder kreativen Ausführung genau nach den Vorstellung von Kunden her. Eine Vielzahl an unterschiedlichen Gestaltungselementen, Formen und Materialien macht aus jedem Luster etwas Besonderes. Bei Bakalowits Licht Design bekommen Kunden eine Auswahl aus einer Reihe außergewöhnlicher Modelle.

© Bakalowits Licht Design

Beleuchtungskörper nach individuellen Wünschen

Die kreativen Lichtkünstler von Bakalowits stehen für Ihre Vorstellungen bereit und setzen Ihre Ideen gerne in exakte Entwürfe für Kronleuchter um. In der Designabteilung werden täglich neue Beleuchtungsmodelle kreiert und Lusterkonzepte, die Ihren Räumlichkeiten das gewisse Etwas verleihen, erstellt.

Sie haben die Möglichkeit, aus einer ganzen Reihe von Gestaltungen mit historischem Hintergrund oder ganz modern zu wählen. Lassen Sie sich von unseren Modellen inspirieren und stellen Sie sich vor, wie das Foyer Ihres Unternehmens, Ihr prachtvolles Wohnzimmer oder Ihre Residenz mit Lampen und Lustern von Bakalowits wirken könnte.

© Balakowits Licht Design