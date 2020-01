Willkommen in der Cambio Welt

Neugierde, Mut und den Drang etwas völlig Neues zu versuchen, motivierten Claudia Kriechbaum, ihre eingeschlagene Berufslaufbahn zu verlassen. Die gelernte Krankenschwester hörte und vertraute auf ihre innere Stimme, ging 2011 nach Miami/Florida, um dort an einer der größte US-Beautyschools eine Ausbildung zum Make-up Artist und Skincare-Coach zu absolvieren. Zu Beginn der mehr als neun Monate dauernden Ausbildung hatte Kriechbaum, wie selbst sagt, "so gut wie keine Erfahrungen mit Make-up vorzuweisen. Sie schloß die Beautyschool mit großem Erfolg ab und kehrt top-motiviert nach Österreich zurück. Hier erwartete sie der erste Rückschlag. Das US-Ausbildungszertifikat wurde nicht anerkannt. Der direkte Vergleich mit österreichischer Ausbildung auf diesem Gebiet war für sie ernüchternd.

Unverwechselbarer Stil

2013 lernten sich Kriechbaum und Marlies Pinsker im Rahmen eines Seminars kennen und begonnen Ideen für eine eigene Ausbildung zu entwickeln. Und zwar "eine Ausbildung, die genau dem entsprach was wir uns vorstellen würden wie sie auszusehen hätte", erklären die beiden Unternehmerinnen dazu. Punkto Charakteristik der Beauty-Ausbildung waren sich die Unternehmerinnen bald einig: "Ein Modulsystem nach dem amerikanischen Vorbild, mit leidenschaftlich, herzlicher Note musste her. Eine Ausbildung die nicht nur das Handwerk sondern auch die Persönlichkeit schult, in einem unverwechselbaren Stil der am Puls der Zeit ist, mit dem Trend geht und auch international mithalten kann."

Video zum Thema Cambio Beautyacademy 2 Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Kriechbaum und Pinsker ließen Taten folgen. Am 6. Juli 2013 startet die erste Visagistik-Ausbildung mit sechs Teilnehmerinnen in einem kleinen Friseursalon in Linz. Alles sehr provisorisch. Unterrichtet wurde auf Biertischen, die unter weißen Tischtüchern "versteckt" wurden. Aber der Stein kam ins Rollen und das Unternehmen wächst seither Schritt für Schritt.

Der Schritt ins Unternehmerinnentum

"Im Jänner 2014 richteten wir aufgrund der vielen Anfragen und Buchungen unser erstes Studio in der Franckstraße in Linz ein", erzählen die Gründerinnen. Der Markt reagierte. Die Nachfrage wuchs stetig. Aus dem Süden Österreichs, aus Bayern und Deutschland kamen immer mehr Anfragen zu der angebotenen Ausbildung. Das rechtfertigte den ersten Expansionsschritt. Kriechbaum und Pinsker veranstalteten ab 2015 ihre Aus- und Weiterbildungskurse in Salzburg. 2016 platzte das Linzer Studio bereits aus allen Nähten.

"Wir machten uns auf die Suche nach einem geeigneten Ort wo wir unsere Cambio Welt entstehen lassen wollten. Mit März 2017 wurde dann unser brandneues, perfekt eingerichtetes Studio in der Schillerstraße fertiggestellt. Es war haarscharf ausgerichtet auf unsere Bedürfnisse und Wünsche und bildet nun die ehrenhafte Homebase unserer Akademie", erzählt Kriechbaum.

Die Cambio-Welt entsteht

In der Zwischenzeit wurden die Rufe aus Wien nach den Kompetenzen und Qualifizierungsmöglichkeiten der Cambio Beautyacademy immer lauter und unüberhörbar. Der nächste Expansionsschritt folgte. "2019 war es dann endlich soweit: wir fanden das perfekte Geschäftslokal und eröffneten unser zweites Cambio Studio inmitten des 8. Bezirks", sagt Kriechbaum. Sie bekam Folgendes zu hören: "Genau so etwas hat in Wien noch gefehlt!". Kriechbaum und Pinsker sahen sich damit in "ihrem Gefühl, dass dies der absolut richtige Schritt in Richtung Zukunft war, bestätigt".

Die Unternehmerinnen steuern im Glauben an sich selbst in die Zukunft. "Wir werden nicht aufhören zu lernen und zu wachsen, uns weiterzuentwickeln und nach den Sternen zu greifen", versprechen sie.