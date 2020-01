Wir sind ein echtes Familienbusiness

NENI sind auch die Anfangsbuchstaben von Nuriel, Elior, Nadiv und Ilan, der vier Söhne von Haya und Samy Molcho. Der Name spiegelt unsere Philosophie wider, da die Familie ein wesentlicher Teil unseres Lebens ist. Gegessen wurde immer an einem großen Tisch mit der ganzen Familie und vielen Freunden. Und genau nach diesem Prinzip haben wir das Unternehmen aufgebaut. Alle Familienmitglieder steuern ihre Talente zum Unternehmen bei und sind im ständigen Austausch miteinander. NENI ist unsere Leidenschaft gepaart mit Offenheit und Liebe zum Essen.

Das NENI-Flagship-Restaurant befindet sich am Wiener Naschmarkt, einem Mittelpunkt des kulinarischen Wiens und Zentrum der orientalischen Weltküche der Donau-Metropole. Nirgends ist der Ferne Osten so nah wie im NENI am Naschmarkt. Vielleicht, weil es hier genauso drunter und drüber geht wie auf einem orientalischen Bazar. Am Markt wie auch im Lokal. Inmitten des pulsierenden Markttreibens und umringt vom Duft nach Gewürzen fühlen wir uns so richtig wohl. Und das schmeckt man auch bei unseren Speisen.

NENI am Tisch

Das sind Klassiker, die uns schon seit unserer Kindheit begleiten. Neni am Tisch bringt dieses Heimat- und Lebensgefühl zu Euch nach Hause. Einfach auf den Tisch stellen, aufmachen und teilen. So gehört es sich!

Erhältlich in ausgewählten Supermärkten.