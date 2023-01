Hannah Maria Kuttner's Karriere begann als Einzelhandels-Lehrling in einem A1 Shop - heute ist sie Großkundenbetreuerin in Oberösterreich.

Montag, 10.30 Uhr. Hannah Maria Kuttner verlässt zufrieden das Meeting der Woche. Das hatte sie mit der Gebrüder Haider Bauunternehmung GmbH, einem langjährigen Geschäftspartner. „Ich arbeite einfach sehr gern mit Menschen,“ strahlt Hannah-Maria Kuttner übers ganze Gesicht. Und das glaubt man ihr.

Die junge Linzerin hat bei A1 als Einzelhandels-Lehrling begonnen – in einem A1 Shop. „Schon damals war es mir immer wichtig, dass ich für meine Kund:innen das passende Produkt finde. Das hat sich bis heute auch nicht geändert, auch wenn meine Kunden jetzt große Unternehmen aus den verschiedensten Branchen sind,“ lacht sie.

© Hannah Kuttner

Hannah-Maria ist aktuell Großkunden-Betreuerin in ihrer Heimat Oberösterreich. Im Juni 2021 wurde sie darauf aufmerksam erfahren, dass in Linz jemand in dem Team gesucht wird. Sie hat sich beworben und für die Bewerbung richtig viel „gebüffelt“, wie sie sagt. „Ich wollte den Job unbedingt, hatte aber noch nicht genug Fachwissen dafür!“, erklärt sie. Es hat sich ausgezahlt – sie hat den Job bekommen.

Weiterbildung mit A1

„Man lernt nie aus“, könnte man Hannah-Marias Motto zusammenfassen. Schon als Shop-Lehrling hat Hannah-Maria eine Bronze-Medaille in dem Bundeswettbewerb „Junior Sales Champions“ gewonnen und kürzlich erst hat sie das „A1 5G Master Class Zertifikat“ erhalten. Hannah-Maria findet es sicher wichtig, sich immer wieder weiterzubilden. „Ich möchte meine Kund:innen ja kompetent beraten und dazu gehört es auch, dass ich mich immer auch mit den neuesten Technologien und Lösungen beschäftige,“ erläutert sie. Und fügt noch dazu: „„Ich arbeite sehr gerne mit Menschen und mag es, wenn ich eine gute Kundenbeziehung aufbauen kann – beides kann ich in meinem Job bei A1 gut umsetzen.“

