CANAL+ startet Kampagne mit Live-Fotoshooting

Fotografin Maša Stanić lichtet leicht bekleidete Männer in einer Wartehalle ab und wirft die Frage auf: Warum existiert im Jahr 2023 noch immer kein Erotikmagazin für Frauen?

Die Kampagne mit der gebrandeten Wartehalle und dem damit verbundenen Gewinnspiel läuft bis zum 11.5.

Was ist das weibliche Pendant zu „Hustler“, „Playboy” und „Penthouse”?

Diese Frage stellten sich Penthouse-Gründer Bob Guccione und seine Frau, Kathy Keeton. Deshalb gründete Guccione 1973 das Magazin „Viva – The International Magazine for Women.” Das monatlich erscheinende Magazin stellte nur feministische Redakteurinnen an und veröffentlichte Artikel zu Gesellschaftsthemen, Mode, Kunst und spannenden Interviews mit Prominenten. Vor allem war es aber auch das erste Erotikmagazin für Frauen, das sich mit fiktiven Erzählungen und Artikeln zu weiblicher Sexualität beschäftigte. Tatsächlich war auch niemand geringeres als Vogue-Chefin und Modeikone Anna Wintour kurzzeitig bei Viva als Moderedakteurin zuständig.

Die Serie „Minx“ wurde unter anderem auch von dieser Story inspiriert:

Minx spielt im Los Angeles der 1970er Jahre: Joyce (Ophelia Lovibond) möchte ein feministisches Frauenmagazin – „The Matriarchy Awakens“ – gründen. Allerdings will niemand in der männerdominierten Branche ein Magazin finanzieren, das wütende Frauen darstellt. Als sie den windigen Herausgeber Doug, gespielt von Jake Johnson (New Girl) trifft, ist es Abneigung auf den ersten Blick. Doch sein Angebot, das erste Erotikmagazin für Frauen zu gründen, kann sie dann doch nicht ausschlagen. Somit entsteht das erste Erotikmagazin für Frauen - Minx!

© CANAL+ ×

Warum existiert im Jahr 2023 noch immer kein Erotikmagazin für Frauen?

Gemeinsam mit der Fotografin Maša Stanić hat CANAL+ eine Kampagne aufgezogen, um genau dieses Thema in den Vordergrund zu stellen.

Stanić ist bekannt für ihren positiven Umgang mit Nacktheit im Rahmen ihrer künstlerischen Arbeit, weshalb sie der perfekte Fit war, um die Message der Kampagne visuell zu untermalen. In einer „Minx“-gebrandeten Wartehalle, gegenüber vom Burgtheater, lichtete die Fotografin drei leicht bekleidete männliche Models ab, um die Rollen zu vertauschen und Männer als Objekte der weiblichen Begierde darzustellen.

Mit der Kampagne ist auch ein Gewinnspiel verbunden: Passant:innen können sich von 27. April bis 11. Mai vor der Wartehalle fotografieren und @canalplusaustria taggen, um an dem „Minx“-Gewinnspiel teilzunehmen. Zu gewinnen gibt es ein Jahresabo der CANAL+ Streaming-App, einen TV sowie eine Soundbar und ein Tablet.

Seit 6. April ist die Comedy-Serie in der CANAL+ App verfügbar, ab 29. April ist sie wöchentlich auf CANAL+ FIRST zu sehen.