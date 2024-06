× Die meinkaufstadt Wien sucht Stimmen der KonsumentInnen und Unternehmen

In Wien kann jede und jeder so sein, wie sie oder er will – einzigartige Erlebnisse in den außergewöhnlichen Grätzln, Vierteln und Märkten der Stadt warten nur darauf, entdeckt zu werden. In der meinkaufstadt erleben die Menschen ihre Stadt auf ihre ganz eigene, persönliche Art.

Zeig uns, wo dein Wien ist – und was es ausmacht. Mit „Genau mein Grätzl!“ wollen wir Wienerinnen und Wiener dazu aufrufen, mit ihrem Handy ein Video aufzuzeichnen und uns zu sagen, warum gerade ihr Bezirk, gerade ihr Grätzl besonders charmant, lebenswert und einfach unvergleichlich ist. Egal ob es um dein Lieblingsunternehmen wie ein gemütliches Kaffeehaus, den zuverlässigen Installateur oder deinen Dienstleister des Vertrauens geht – wir möchten deine Meinung hören! Lade dein Video auf meinkaufstadt.wien/genau-mein-graetzl hoch und gewinne großartige Preise.

© WKW × Riesen-Gewinne für KonsumentInnen und Unternehmen Als Hauptgewinn für KonsumentInnen wartet ein exklusives Einkaufserlebnis im Gesamtwert von 10.000 Euro auf dich! Ein persönlicher Shopping-Berater steht dir dabei zur Seite und führt eine professionelle Stilberatung durch. Mit Einkaufsguthaben für Wiener Handels- und Dienstleistungsbetrieben werden Shoppingträume wahr. Ein Besuch beim Friseur, Kosmetikstudio oder Massageinstitut deiner Wahl und eine Übernachtung in einem Wiener 5-Sterne-Hotel mit Dinner runden das einzigartige Erlebnis ab. Zusätzlich werden je einer Gewinnerin oder einem Gewinner aus den 23 Wiener Bezirken ihr oder sein Einkauf im Wert von 1.000 Euro zurückerstattet. Auch Wiener Unternehmen selbst werden in unserem Videowettbewerb vor den Vorhang geholt – sie können ebenfalls Clips einreichen. Und das lohnt sich: Eine crossmediale Werbekampagne im Gesamtwert von 10.000 Euro ist der Hauptgewinn. Neben einer zielgruppengerechten Social-Media-Strategie von einer Unternehmensberatung wird auch ein Kinowerbespot produziert und im Kino der Wahl ausgestrahlt. Die Gewinnerinnen und Gewinner aus den Bezirken erhalten mit den Videos nicht nur wertvolles Bewerbungsmaterial, sondern zusätzlich jeweils 8 Stunden geförderte Unternehmensberatung zum Thema Ihrer Wahl. Genau meins – deine ganz persönliche meinkaufstadt Wien Jede und jeder der Wienerinnen und Wiener hat einen ganz eigenen, unverwechselbaren Geschmack, Stil und spezifische Vorlieben. In Wien, der lebenswertesten Stadt der Welt, finden all diese Einzelteile Platz – gemeinsam machen sie die Bundeshauptstadt so unverwechselbar. Das zeigt sich allen voran beim Einkaufen, in der Gastronomie oder Dienstleistungen. Denn die meinkaufstadt Wien ist die Summe dieser einzelnen Teile. „Genau meins!“ – das steht für die vielfältigen Möglichkeiten zur individuellen Entfaltung, die jeder und jedem hier geboten werden. Mit der Kampagne „Genau meins!“ und dem Videowettbewerb „Genau mein Grätzl!“ will die meinkaufstadt Wien diese einzigartigen Erlebnisse vor den Vorhang holen. Damit dürfte einem tollen Sommer in der lebenswerten Stadt der Welt nichts mehr im Wege stehen. Mach es zu deinem Sommer – einem Sommer genau nach deinem Geschmack. Die meinkaufstadt Wien macht es möglich. Die neuesten Tipps und Trends dafür findest du auf www.meinkaufstadt.wien.