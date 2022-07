Bei HOFER können engagierte Persönlichkeiten beruflich in den verschiedensten Bereichen durchstarten. Bettina Hauser, Leiterin Human Resources, gibt im Interview spannende Einblicke in eine Karriere bei einem der erfolgreichsten Lebensmitteleinzelhändler Österreichs.

Welche Aspekte sind Ihrer Meinung nach für Bewerberinnen und Bewerber wichtig, um sich für einen Job im Lebensmittelhandel zu entscheiden?

Flexibilität in Bezug auf Arbeitszeit und -ort sowie die Vereinbarkeit des Jobs mit Familie und Freizeit sind heutzutage wichtige Aspekte bei der Wahl des Arbeitgebers, wobei auch der Faktor Zukunftssicherheit durch die Corona-Pandemie noch einmal an Bedeutung gewonnen hat.

Zudem sind intrinsische Faktoren mittlerweile für viele Bewerberinnen und Bewerber wichtiger geworden als das Gehalt. HOFER ist daher besonders bemüht, sich als Arbeitgeber stets weiterzuentwickeln.

Welche Karrierechancen gibt es bei HOFER für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?

Bei HOFER tragen verschiedene Persönlichkeiten mit unterschiedlichsten Erfahrungen zum Unternehmenserfolg bei. Wir sprechen deshalb bewusst Bewerberinnen und Bewerber mit unterschiedlichen Erfahrungslevel und beruflicher Vorerfahrung an.

Im Verkauf setzen wir auf das Konzept „Karriere mit Lehre“ und bilden unsere Fach- und Führungskräfte von morgen selbst aus. Egal ob im Verkauf, der Logistik oder in unseren zentralen Bereichen - uns ist es wichtig, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr fachliches und persönliches Potenzial ausschöpfen können.

Welche Benefits bietet HOFER seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an?

Wir bieten passende Rahmenbedingungen über alle Positionen und Unternehmensbereiche hinweg. Dazu gehören etwa individuelle, flexible Arbeitszeitmodelle inkl. Home-Office Möglichkeit in den zentralen Bereichen, attraktive Gehaltspakete, unser betriebliches Gesundheitsmanagement GEMEINSAM.GESUND., ein umfassendes Angebot an Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Rahmen der HOFER AKADEMIE, gelebter Teamspirit, kostenlose Verpflegung in Form von Obst, Gemüse und Kaffee sowie die Möglichkeit einer beruflichen Auszeit im Rahmen eines Sabbaticals.

Welche Qualifikationen sind bei Bewerberinnen und Bewerbern wichtig?

Neben den positionsspezifischen fachlichen Anforderungen sind uns bei Bewerberinnen und Bewerbern auch die persönlichen Eigenschaften wichtig. Wir achten darauf, ob es sich um engagierte Persönlichkeiten und Teamplayer handelt, die sich für ihre Aufgaben begeistern und den Erfolg des Unternehmens mitgestalten wollen.

Bewerberinnen und Bewerber punkten, wenn sie selbstbewusst auftreten, gut vorbereitet zum Vorstellungsgespräch kommen und im Gespräch klar und ehrlich auf ihre beruflichen Ziele und Vorstellungen eingehen.

In welchen Bereichen bietet HOFER Jobs an?

Als verlässlicher Arbeitgeber bieten wir vielfältige, zukunftssichere Karrierewege und sind laufend auf der Suche nach motivierten Persönlichkeiten, vor allem für unser Kerngeschäft dem Verkauf und die Logistik. Aber auch die steuernden Bereiche wachsen stetig, wodurch auch im HOFER Headquarter zahlreiche offene Stellen auf engagierte Teamplayer warten.

Potenzielle Bewerberinnen und Bewerber finden die aktuellen Jobausschreibungen stets online unter karriere.hofer.at.