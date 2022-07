Zukunftssichere Karriere und attraktives Gehalt bei HOFER. Mit sechs Zweigniederlassungen und mehr als 530 Filialen in ganz Österreich bietet HOFER motivierten Ein-, Um- und Aufsteigern zahlreiche wohnortnahe Karrierewege mit echten Perspektiven. Jetzt einsteigen und durchstarten!

Ob Verkaufsmitarbeiterin oder Verkaufsmitarbeiter, Logistikmitarbeiterin oder Logistikmitarbeiter, Samstagskraft oder Lehrling: Unabhängig von Position, Geschlecht, Alter oder Religion ziehen bei HOFER alle gemeinsam an einem Strang, um für die Kundinnen und Kunden ein optimales Einkaufserlebnis zu schaffen.

Über 12.000 motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen bereits ihren krisensicheren Karriereweg bei HOFER. Um seinem Erfolgskurs weiter treu zu bleiben, ist der Lebensmitteleinzelhändler laufend auf der Suche nach Verstärkung und bietet engagierten Persönlichkeiten die Möglichkeit, bei einem verlässlichen Arbeitgeber durchzustarten und über sich hinauszuwachsen.

© Hofer Dank flexibler Arbeitszeiten gehen Familie und Karriere für HOFER Filialleiterin Diane Den Haan Hand in Hand. ×

An ihrem Job bei HOFER gewachsen ist auch HOFER Filialleiterin Diane Den Haan: „Ich habe 1993 bei HOFER als Kassiererin begonnen, wobei das ein Quereinstieg war. Schon nach kurzer Zeit wurde ich zur Filialleitung Hauptvertretung und später zur Filialleitung befördert. HOFER hat mich stets dabei unterstützt, Wissen aufzubauen und Karriere zu machen. Ich konnte dadurch an und mit meinem Job wachsen“, erzählt die 48-jährige Frohnatur, die mittlerweile bereits seit 28 Jahren ihre eigene Filiale in Oberösterreich leitet.

Mit den flexiblen Arbeitszeitzeitmodellen, die bei HOFER über alle Positionen hinweg eine gängige Option sind, meisterte Den Haan auch den Spagat zwischen Karriere und Kindern mit Bravour: „Als ich alleinerziehend wurde, waren meine Kinder drei und fünf Jahre alt. Ich arbeitete bereits wieder Vollzeit als Filialleiterin und stand vor der großen Herausforderung, Job und Familie unter einen Hut zu bekommen. HOFER hat mich hier sehr unterstützt.“

Als Arbeitgeber steht HOFER nicht nur für zukunftssichere Karrieren mit attraktiven Gehaltspaketen, sondern vor allem auch für Fairness, Chancengleichheit und Vielfalt. Sowohl Ein- und Umsteiger als auch Berufserfahrene profitieren von abwechslungsreichen Aufgaben, flexiblen Arbeitszeitmodellen, gelebtem Teamspirit inklusive umfangreicher Einarbeitung, spannenden Teamevents sowie zahlreichen Weiterbildungsmöglichkeiten. Unter karriere.hofer.at können sich motivierte Teamplayer jederzeit schnell und unkompliziert über die aktuell offenen Stellen in ihrer Nähe informieren und direkt online bewerben!