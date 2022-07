Der aktuelle Personal-, insbesondere der Fachkräftemangel, beschäftigt österreichweit fast alle Branchen, natürlich auch den Großhandel.

Hinzu kommt die gesellschaftlich wie auch wirtschaftlich angespannte Lage. Sichere Arbeitsbedingungen, wie man sie beim Arbeitgeber METRO Österreich vorfindet, haben massiv an Bedeutung gewonnen.

Als großes Handelsunternehmen ist METRO Österreich auch in Krisenzeiten eine stabile Säule, sowohl in puncto Versorgungssicherheit wie auch als Arbeitgeber. Xavier Plotitza, CEO METRO Österreich: „Alle Initiativen, die wir bei METRO bereits während der Krise gesetzt haben, helfen uns auch weiterhin durch unsichere Zeiten zu kommen.

Als kritische Infrastruktur sind wir für die Versorgungssicherheit in Österreich mitverantwortlich, wodurch wir in unserer Personalpolitik noch flexibler und bedarfsorientierter sein müssen. Wir bieten sichere Arbeitsplätze, vielfältige Aufstiegschancen und stehen für eine Unternehmenskultur, die das Miteinander in den Mittelpunkt stellt.“

Vielfältige Berufsfelder und internationale Aufstiegschancen

METRO Österreich ist durch den Zusammenschluss mit der AGM gewachsen und beschäftigt aktuell rund 2.500 Arbeitskräfte, davon rund 130 Lehrlinge. Das gemeinsame Ziel: Die Partner, also Gastronomie und Hotellerie, auf Augenhöhe zu begleiten und zu unterstützen – mit Leidenschaft, Kompetenz und hoher Kundenorientierung.



Eine offene Unternehmenskultur, Fairness, Zuverlässigkeit und die Förderung von MitarbeiterInnen werden bei METRO großgeschrieben. Das Team der METRO ist tagtäglich für rund 500.000 Kundinnen und Kunden in ganz Österreich im Einsatz. Zur Wahl steht eine vielfältige Auswahl von Positionen in unterschiedlichsten Berufsfeldern – vom eigenen METRO Restaurant über die Kasse und das Büro bis hin zur IT-Systemtechnik oder Buchhaltung.

METRO bietet zudem ein umfassendes Programm zum Aufbau von Führungskompetenzen und ermöglicht es auch international in anderen METRO Ländern zu lernen, zu arbeiten und Karriere zu machen. Die MitarbeiterInnen erwartet zudem eine leistungsgerechte Bezahlung, 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment, Rabatte und Gutscheine für Shopping und Freizeit in ganz Österreich, diverse Gesundheitsangebote, Angebote namhafter Kooperationspartner uvm.

Die Lehre wird bei METRO Österreich großgeschrieben

Insbesondere jungen Menschen bietet METRO Österreich seit Jahren eine vielfältige Auswahl an insgesamt neun Lehrberufen: Großhandelskaufmann/frau, Systemgastronomiefachmann/-frau in den Großmärkten sowie in der Zentrale in Vösendorf Bürokaufmann/frau, E-Commerce-Kaufmann/frau, Betriebslogistikkaufmann/frau, Finanz- und Rechnungswesen-assistenz, Medienfachmann/frau, IT-Systemtechniker/in und neu ab September: Einkäufer/in. Xavier Plotitza: „Lehrlinge sind für uns die Zukunft, aber auch die Zukunft der Branche.

Die Ausbildung von kompetentem Fachpersonal ist entscheidend, um die hohen Qualitätsstandards, insbesondere in den Themen Kompetenz, Trends und Frische für Gastronomie und Hotellerie, aufrechtzuerhalten. Wir setzen alles daran, um ihnen ein bisschen mehr zu bieten: eine fundierte Ausbildung mit spannenden Herausforderungen, Prämien bei besonderen Leistungen sowie Aus- und Weiterbildung und zahlreiche Karrierechancen nach Ende der Lehrzeit“, sagt METRO Österreich CEO Xavier Plotitza.

Vielfältige Perspektiven nach der Lehre

Auch nach der Lehre gibt es viele Perspektiven bei METRO Österreich, sowohl in den Großmärkten wie auch im Verwaltungsbereich. Xavier Plotitza: „Wir motivieren gerne dazu, über einen gemeinsamen Berufsweg im Team METRO nachzudenken und sind immer auf der Suche nach engagierten Fach- und Führungskräften.“ Wer diesen Berufsweg einschlagen möchte, ist willkommen. Derzeit kann man sich für über 100 Stellen in unterschiedlichsten Bereichen bei METRO Österreich bewerben.



METRO ist als ausgezeichneter Lehrbetrieb zertifiziert. Mehr Infos unter www.metro.at/karriere