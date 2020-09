Die US-Amerikanische Geschäftsfrau und Autorin erlangte den Großteil ihres Vermögens, das mittlerweile 64,4 Milliarden Dollar beträgt, durch die Scheidung von ihrem Ex-Mann Jeff Bezos, der momentan als reichster Mann der Welt gilt.

Als 1970 geborene Tochter eines Finanzplaners und einer Hausfrau lernte sie Jeff Bezos bei der Arbeit im Unternehmen D.E. Shaw&Co in New York City kennen. Neben ihrer Tätigkeit in der Finanzbranche und der Assistenz ihres Ex-Mannes bei der Firma Amazon gründete Scott die Anti-Mobbing Organisation „Bystander Revolution“.

Auch nach ihrer Scheidung spendete Scott größere Summen für Geschlechtergleichstellung am Arbeitsplatz und einen mit 100 Milliarden Dollar dotierten Covid-19 Hilfefonds.