Erhalt. Neue Bauordnung hin, Richtwertzins her, 3SI Geschäftsführer Michael Schmidt bleibt seinem Motto treu: „Wir machen Wien schöner und statt abzureißen, investieren in die Erhaltung von Gründerzeithäusern und deren alter Bausubstanz.“

Heuer wurden bereits fast 20 Jahrhundertwendehäuser aufwendig saniert, die nächsten Projekte in der Blindengasse, Markhofgasse und Vogelsanggasse laufen bereits an.