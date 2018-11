Das beste Team für aufregende Immobilien

Anspruch. Die Vorstellung von einer perfekten Villa, ohne Vorgaben, ohne finanzielles Limit an einem besonderen Ort. Ohne Beschränkungen das ideale Haus mit dem besten Architekten bauen. Eine Idee, die Bauträger Benedikt Grossmann verwirklicht hat: „Peak of Vienna“.

In der Luxusvilla wurde mit minimalistisch anmutenden Mitteln maximale Raumwirkung geschaffen und damit Architekturgeschichte geschrieben.

Luxus. Begeistert und getrieben von der der perfekten Villa wird im aktuellen Projekt „DHM8“ die geniale Verbindung von historischer Fassade, moderner Architektur und einzigartiger Baukunst mit höchsten Ansprüchen geschaffen. Eine einzigartige High-End-Villa mit klassischen, alten Elementen, die keine Wünsche offenlassen. Alles, was Bautechnik heute kann, ist in dieses einzigartige Bauwerk integriert.

Mut. Mit großer Leidenschaft realisiert Grossmann Immobilien laufend Projekte, die anderen Immobilien-Entwicklern zu außergewöhnlich sind. Für Grossmann sind sie spannende Herausforderungen.