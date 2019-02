EHL holt erneut zwei IMMYs in Gold

Die EHL-Gruppe konnte ihre Erfolgsserie beim IMMY, dem Qualitätspreis der Wiener Immobilienmakler und -verwalter, fortsetzen und wurde bereits zum neunten Mal in Folge ausgezeichnet – wie im Vorjahr erneut gleich in zwei Kategorien. Die EHL Wohnen GmbH erhielt bereits zum sechsten Mal den IMMY in Gold für exzellente Beratungsqualität in der Wohnungsvermittlung. EHL Immobilien Management GmbH wurde als eines von drei Unternehmen in der Kategorie Immobilienverwalter zum zweiten Mal in Folge mit dem IMMY in Gold ausgezeichnet.

Die EHL-IMMY-Sammlung vergrößert sich damit auf elf Stück, davon acht in Gold und drei in Silber. Den Preis für Makler nahm Michael Ehlmaier, Geschäftsführer der EHL Gruppe, gemeinsam mit Sandra Bauernfeind, Geschäftsführerin der EHL Wohnen, entgegen und in der Kategorie Verwalter wurde der Preis an die Geschäftsführer der EHL Immobilien Management Veronika Ecker und Bruno Schwendinger überreicht.

"Wir sind stolz, dass wir durchgehend seit vielen Jahren mit den IMMYs ausgezeichnet werden. Diese Erfolgsserie beweist, dass wir unser selbstgestecktes Qualitätsziel Jahr für Jahr erreichen. Dies ist umso erfreulicher, da wir im Vorjahr erneut stark gewachsen sind und mehr Kunden betreut haben als je zuvor. Das Erreichen höchster Kundenzufriedenheit wird auch künftig voll und ganz im Fokus unserer ausgezeichneten Teams stehen", so Michael Ehlmaier, Geschäftsführer der EHL Immobilien-Gruppe.

© EHL - Lichtpunkt/Katharina Wocelka