European Property Award für Marina Tower

UK. In London wurde der „European Property Award“ verliehen. Mit unter den Preisträgern: Der MARINA TOWER. Das gemeinsame Projekt der BUWOG Group und IES Immobilien überzeugte in den Kategorien „Residential High-rise Development Austria“ und „Residential Development Austria“ und wurde im Rahmen eines Galaabends ausgezeichnet.

Kriterien. Beurteilt wurde die Einreichung von einer internationalen Fachjury – zusammengesetzt aus Immobilienexperten, Architekten und Journalisten –, die jährlich in Kooperation mit der Zeitschrift „International Property & Travel“ den Preis vergibt.

Kriterien wie Ausstattung, Lage, Architektur, Nachhaltigkeit & Innovation und begleitendes Marketing der Projekte werden bewertet. „Es ist eine große Ehre und erfüllt mich mit Stolz, eine so hochkarätige und internationale Auszeichnung für den MARINA TOWER entgegennehmen zu dürfen“, freut sich Andreas Holler, Geschäftsführer der MARINA TOWER Holding GmbH.

Erst kürzlich wurde das Projekt von der ÖGNI mit dem Nachhaltigkeitszertifikat in Gold prämiert.