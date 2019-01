Gänserndorf boomt wie noch nie

Mit einer perfekten Schnellbahn-Anbindung nach Wien und höchster Lebensqualität vor Ort vom Hallenbad bis zum Top-Angebot bei Schulen und Kinderbetreuung sowie bester Infrastruktur für Freizeit und Shopping bietet die Bezirkshauptstadt Gänserndorf derzeit das optimale Umfeld vor allem für junge Familien.

Und mitten in dieser "Boomtown" errichtet AC Wohnen derzeit zwei Top-Projekte: In der Kreuzgasse 19 direkt im Zentrum werden 15 frei finanzierte Eigentumswohnungen zur schlüsselfertigen Übergabe errichtet. Und in der Lagerhausgasse 13 entstehen 19 Eigentumswohnungen mit 51 bis 102 Quadratmetern Wohnfläche in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs.

Alles Infos dazu unter www.ac-wohnen.at.