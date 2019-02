Glorit: Spatenstich an der Alten Donau

Startschuss zur Errichtung von neun Eigentumswohnungen auf Baurechtsgrund an der Oberen Alten Donau 147 im 22. Wiener Gemeindebezirk – eines der letzten raren Grundstücke in erstklassiger Lage. Die Fertigstellung ist für Dezember 2019 geplant.

Glorit-Flaggschiff als weiterer Repräsentant exklusiver Qualität

Das neue Flaggschiff spiegelt die exklusive Qualität wider, für die das Unternehmen seit beinahe fünf Jahrzehnten steht. Denn für Wiens Premiumbauträger gilt: Das Exklusivste ist gerade gut genug! Die Immobilie punktet vor allem mit seiner Lage direkt bei der Alten Donau: Ein Badestrand in unmittelbarer Umgebung, ideale Infrastruktur (UNO, Vienna International School, Donauzentrum, Gastronomie, Freizeitaktivitäten) sowie beste Verkehrsanbindung durch die nahe gelegene U1-Station Kagran und die Stadtautobahnen (Donauufer-Autobahn, Tangente). Weitere Highlights sind die exklusive Ausstattung von Villeroy & Boch, Hansgrohe, edle Echtholzdielen, große Fensterflächen für sonnendurchflutende Räume, eigene Gärten bei den Wohnungen im Erdgeschoss und großzügigen Terrassen, die einen herrlichen Ausblick auf die Alte Donau bieten. Zwei Wohnungen im Erdgeschoss können auch mit einem Wohnkeller mit direktem Zugang und Lichthof punkten.

„Wir bleiben damit unserer Firmenphilosophie treu“, betont Geschäftsführer Stefan Messar. „Glorit bietet seinen Kunden in gewohnter Weise nicht nur das Beste vom Besten in Top-Lage, Top-Wohnqualität und exklusiver Ausstattung“, so Messar weiter. „Unsere Kunden profitieren darüber hinaus von unseren erfahrenen und hoch professionellen Beraterinnen und Beratern und unserem „Alles aus einer Hand-Service."

Alle Einheiten verfügen über zwei bis fünf Zimmer (66 bis 159 Quadratmeter) und sind ab € 459.900,-- provisionsfrei direkt vom Bauträger zu erwerben. Bei Interesse kann die fertige Musterwohnung im Objekt nebenan (Obere Alte Donau 149, Top 2A) besichtigt werden.

Nähere Infos über alle Glorit-Projekte unter www.glorit.at.

