Schloss Neusiedl ist bezugsfertig

Während der vergangenen Monate entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt aus der ehemaligen Berger-Kaserne im burgenländischen Neusiedl am See das Wohnjuwel "Schloss Neusiedl".

Hausherr Erwin Soravia (CEO, ifa AG) konnte Ende Jänner 2019 zur feierlichen Schlüsselübergabe neben den frischgebackenen "Schlossherren" bzw. Investoren auch Neusiedls Bürgermeisterin Elisabeth Böhm, den burgenländischen Wirtschaftslandesrat Alexander Petschnig sowie Nationalrat Erwin Preiner begrüßen.

Die Vermietung der Wohnungen läuft bereits auf Hochtouren. Für Interessenten werden regelmäßige Besichtigungstouren organisiert. Schon im Februar werden erste Mieter ihr neues Zuhause beziehen. Finanziert wurde das Projekt als ifa Bauherrenmodell mit einem Investitionsvolumen von rund 23,5 Millionen Euro.