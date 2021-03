Mit dem Carrèe Atzgersdorf entsteht in Wien Liesing ein neues Wohnviertel. NEUES LEBEN errichtet hier insgesamt 171 moderne Wohneinheiten im Grünen.

Mehr und mehr Menschen zieht es nach Liesing. Hier entsteht gerade ein ganz neues Stadtviertel für alle, das Carrèe Atzgersdorf.

"Langsam wachs ma z´amm"

Das 6 ha große ehemalige Gewerbe- und Industriegebiet in unmittelbarer Nähe des Ortskern Atzgersdorf, südlich von Schönbrunn, zwischen Atzgersdorferstraße und Gatterederstraße, wird zu einem qualitativen und leistbaren Wohn- und Lebensraum. Unter dem Motto "Langsam wachs ma z´amm" sollen über 1.000 Wohnungen von mehreren Bauträgern entstehen. Außerdem soll auch die lokale Infrastruktur erweitert werden. So wird es bauplatzübergreifende Gemeinschaftseinrichtungen wie ein Gemeinschaftshaus, eine Sporthalle und eine Spielstraße geben. Durch großzügig angelegte Grün- und Freiflächen soll der neue moderne Stadtteil zu einem Wohngebiet mit hoher Lebensqualität werden.

NEUES LEBEN erbaut traumhafte Wohnungen im Grünen

NEUES LEBEN baut in der Scherbangasse gesamt 171 Wohnungen, 57 davon werden Smart Wohnungen sein, während ebenso 114 geförderte Mietwohnungen entstehen. Das Wohnungsangebot umfasst 1 - 5 Zimmer Wohnungen jeweils mit Freifläche wie Garten, Loggia oder Balkon. Zusätzlich kann ein Tiefgaragenstellplatz um monatlich etwa € 79.- angemietet werden. Die Vision ist es, modernste Wohnungen mit großzügigen Freiflächen zu erstellen. Das Wohnviertel soll auch zum Treffpunkt werden, denn mit einer Wohnung von NEUES LEBEN wird man Zugang zu einer Vielzahl an Angeboten für nachbarschaftliche Aktivitäten haben.

© wohnen.at

Optimale Infrastruktur rund um das neue Wohnviertel

Die Anbindung des Wohnviertels ist optimal. Für Autofahrer sind die A2 und die A21 direkt zu erreichen. Die Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln ist ebenfalls von Vorteil, denn es können die S-Bahn-Station Atzgersdorf (S1, S2, S3, S4) sowie die Bus-Linien 58A und 66A zur U6/Alterlaa beziehungsweise U1/Reumannplatz genutzt werden. In der Umgebung gibt es mit dem Einkaufszentrum Riverside, dem Kaufpark Alterlaa und der Shopping City Süd zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten. Ärzte, Apotheken und das Krankenhaus Hietzing befinden sich in der Nähe. Auch Schulen und Kindergärten befinden sich in der Nachbarschaft. Für Erholung und Freizeitaktivitäten eignen sich der Wienerberg und der Wienerwald sowie der Schönbrunner Schlosspark.

Die modernen Wohnungen von NEUES LEBEN sollen schon im Mai 2021 fertiggestellt werden.