Die BWS-Gruppe gibt Vollgas

Die BWS-Gruppe ist gleich mit mehreren neuen Projekten österreichweit am Start!

Österreichweit warten neun neue Projekte bereits auf die Realisierung

Power. Besser Wohnen seit Generationen lautet das Motto – und so soll auch in Zukunft Mietern und Eigentümern ein Zuhause zum Wohlfühlen geschaffen werden. Aktuell hat die BWS Gruppe neun Projekte in Planung, bei denen zum Teil heuer schon mit dem Bau begonnen wird.

Österreichweit. Sieben der Projekte entfallen auf Wien, eines auf die Steiermark und eines auf Niederösterreich. Sieger in Bauträgerwettbewerben „Rote Emma“ im 22. Bezirk und „Bella Vista“ im 3. Bezirk konnten gleich zwei Bauträgerwettbewerbe für sich entscheiden und sollen bis 2025 fertiggestellt werden.

© gerner-gerner-plus_AllesWirdGut Rote Emma Siegerprojekt in Wien-Brigittenau. ×

Besser Wohnen. Schon bis Ende 2021 entstehen in der Simmeringer Geiselbergstraße 58 neue DG-Wohnungen – die Bauten darunter

werden modern saniert und konnten zum Teil schon an ihre Bewohner übergeben werden. Anfang Mai können 136 Wohnungen in der Marischkapromenade in Floridsdorf von ihren neuen Bewohnern übernommen werden.

