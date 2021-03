Geschäftsführer von GR Real GmbH im Interview

Die Immobilienpreise sind stark gestiegen. Der Geschäftsführer von GR Real GmbH, Bernhard Riha, äußert sich zu dieser Entwicklung im Interview.

Die große Frage ist, werden die Immobilien noch weiter steigen?



Bernhard Riha: "Es kommt darauf an, wie sich das Zinsniveau entwickelt. Sollten die Zinsen in den nächsten Jahren steigen, von dem wir aber nicht ausgehen, könnte das natürlich den Immobilienmarkt beeinflussen. Aber auch Gesetzesänderungen wie zb in Spanien, Mallorca wo Besitzer leerstehender Immobilien für einen Zeitraum von sieben Jahren enteignet werden, wenn die Liegenschaft 2 Jahre nicht genutzt wurden."

"Wir gehen aber davon aus, dass so eine Situation nicht in Wien kommen wird, da es hier genügend Sozialbauwohnungen gibt und der soziale Wohnbauausgleich in keiner europäischen Stadt so gut ist wie in Wien. Nicht umsonst wurde Wien schon so oft zur lebenswertesten Stadt gewählt."