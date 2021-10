Deloitte zeichnet Wiener Premiumbauträger aus

Glorit, Wiens Platzhirsch unter den Premiumbauträgern, ist wieder um einen Preis reicher: Das namhafte Beratungsunternehmen Deloitte kürte Glorit zur „Best Managed Company“.

Die aktuelle Auszeichnung als hervorragend geführtes Unternehmen untermauert die hohen Qualitäts- und Serviceansprüche des Bauträgers einmal mehr.

Das interaktive Programm „Best Managed Companies“ ist bereits in über 30 Ländern weltweit etabliert – heuer wurde es erstmals auch in Österreich gemeinsam mit dem Partner Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien durchgeführt. Ziel ist es, hervorragend geführte österreichische Unternehmen ab einer Größe von rund 100 Millionen Euro Jahresumsatz im Rahmen eines umfassenden Bewertungsprozesses nach internationalen Maßstäben zu analysieren. Die Besten dürfen sich nun „Austria’s Best Managed Companies“ nennen – so auch Wiens Premiumbauträger Glorit.

© Milestones in Communication ×

Glorit-Mitarbeiter als Fundament einer märchenhaften Erfolgsgeschichte

„Als hervorragend geführtes Unternehmen ausgezeichnet zu werden, ehrt uns sehr und untermauert einmal mehr, dass wir mit unserer Unternehmensstrategie und -ausrichtung auf dem richtigen Weg sind. Ein besonderer Dank gilt unseren mehr als 200 Mitarbeitern, die das Fundament dieses Erfolgs bilden“, so Glorit-Geschäftsführer Stefan Messar.

Anspruchsvoller Bewerbungsprozess

Im Rahmen der Initiative nahmen die Teilnehmer in den letzten Monaten an umfassenden Workshops mit Deloitte-Experten teil. Dabei wurden sie mit einem bewährten Bewertungsmodell in den Schwerpunkten Governance & Finanzen, Strategie, Produktivität & Innovation sowie Kultur & Commitment beurteilt.

Weitere Informationen über Glorit und die aktuelle Auszeichnung finden Sie hier.