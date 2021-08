Wiens mehrfach ausgezeichneter Premiumbauträger, feiert die Dachgleiche für insgesamt 16 exklusive Eigentumswohnungen in der Benjowskigasse 3 im 22. Bezirk.

Moderne Architektur, ausgeklügelte Grundrisse, hochwertigste Ausstattung und die optimale Lage lassen auch bei diesem Glorit-Projekt keine Wohnwünsche offen. Die Fertigstellung ist Ende des Jahres geplant.

Erst im März wurden die Spaten gesetzt, schon im August läutet Glorit mit der feierlichen Dachgleiche die letzte Bauphase für ein weiteres hochkarätiges Wohnbauprojekt in bester Lage in Aspern ein. Bis Ende des Jahres entstehen in der Benjowskigasse 3 im 22. Bezirk 16 exklusive Eigentumswohnungen inklusive hauseigener Tiefgarage. Das Projekt ist in zwei Bauteile aufgegliedert und punktet in gewohnter Glorit-Manier mit zahlreichen Annehmlichkeiten.

© Glorit ×

„Am Rande Wiens leben und dennoch alle Vorzüge der Stadt genießen. Neben unserer höchsten Qualitäts- und Servicestandards ist es vor allem diese Kombination, die unsere Kunden so schätzen. Wir freuen uns sehr, dieser Nachfrage auch mit unserem aktuellen Projekt in der Benjowskigasse nachzukommen und Wohnungssuchenden ein weiteres wertvolles Zuhause zu bieten“, so Geschäftsführer Stefan Messar anlässlich der Feierlichkeiten.

Wertvoll wohnen mit Glorit

Die Einheiten verfügen über zwei bis fünf Zimmer und Wohnflächen von 60 bis 154 Quadratmeter. „Künftige Bewohner profitieren von unserer ausgeklügelten Grundrissplanung und durchdachten Raumaufteilung“, ist Ursula Schrott, Leiterin der Sparte Wohnbau, überzeugt. Darüber hinaus sind die Wohnungen mit hochwertigen Qualitätsmarken ausgestattet, darunter Villeroy & Boch und Hansgrohe in den Sanitärbereichen, Holz-Alu-Fenster mit dreifacher Isolierverglasung, Innentüren der Marke Kunex, komfortable Hebe-Schiebetüren, Echtholzparkett der österreichischen Marke Scheucher und italienische Feinsteinzeug-Fliesen. Für zusätzlichen Komfort sorgt die Fußbodenheizung in allen Zimmern. Große Fensterflächen bringen außerdem viel Licht in die Wohnungen, die allesamt über großzügig dimensionierte Terrassen beziehungsweise Eigengärten bei den Einheiten im Erdgeschoss verfügen. Eine eigene Photovoltaikanlage am Dach speist darüber hinaus die Warmwasseraufbereitung im Haus.

„Besondere Highlights sind die zwei Maisonette-Wohnungen im Erdgeschoss mit Hobbyraum im Keller und die zwei Penthäuser mit großer Terrasse inklusive Beschattungsmöglichkeit über den Dächern Asperns“, schwärmt Ursula Schrott.

© Glorit ×

Wo Natur und Stadtleben aufeinandertreffen

Auch das aktuelle Projekt in der Benjowskigasse vereint die Vorzüge der Natur mit der schnellen Erreichbarkeit der Stadt: Zentral beim Siegesplatz gelegen, ist die U2-Station Aspernstraße zu Fuß und mit den Buslinien 26A, 93A und 98A in wenigen Minuten erreichbar. Somit ist man schnell mitten in der Wiener Innenstadt. Für Ruhe und Erholung sorgen etwa der nahe gelegene Nationalpark Donau-Auen Lobau mit seinem ausgedehnten Rad- und Spazierwegnetz oder aber das Mühlwasser.

Aktuell sind noch zwölf Wohnungen verfügbar. Diese sind ab 399.900,- Euro provisionsfrei direkt vom Bauträger zu erwerben.

Mehr Informationen zu Glorit und den mehr als 100 exklusiven Projekten finden Sie unter www.glorit.at.