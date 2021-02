Die hochwertigen Wohnungen in Ebergassing am Rande des Wiener Beckens stehen für Wohnen in Individualität und Freiheit.

Die behutsam geplante Anlage stellt die perfekte Wohnraumnutzung für jede Lebenslage sicher. Besonders vorteilhaft ist die Nähe zu Wien sowie dem Neusiedlersee. Außerdem locken zahlreiche Freizeitmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe. Das Projekt Die Wohneinheiten werden ergänzt durch grüne, autofreie Außenanlagen, Kinderspielplätze und einen Gemeinschaftsraum. Bei dem perfekt erdachten Konzept wird die Mobilität aller Bewohner unterstützt, denn neben den PKW-LenkerInnen, kommen auf diesem Gelände auch FahrradfahrerInnen auf ihre Kosten. Die unterirdische Tiefgarage verfügt neben PKW-Stellplätzen über großzügige Fahrradabstellräume. © www.ebergassing-living.at Modernes Wohnen in Grünlage Der Standort Ebergassing vereint die Vorteile der Nähe zur Stadt mit denen der Natur. Der Bahnhof der Nachbargemeinde Gramatneusiedl liegt nur wenige Autominuten entfernt, von hier aus erreicht man bequem die Wiener Innenstadt. Nahversorger, Kinderbetreuungs- und Ausbildungsstätten sowie der historische Ortskern von Ebergassing sind sogar fußläufig erreichbar. Das Wohngelände liegt in praktischer Nähe zum Schlosspark, einem Sportclub, sowie dem Golfplatz und dem Erlebnisbad. Es gibt also ausreichend Freizeitmöglichkeiten für Jung und Alt. Smartes und zeitloses Wohndesign Die Wohnungen sind alle barrierefrei zugänglich und verfügen über eine eigene Freifläche wie eine (Dach)terrasse, einen Garten, eine Loggia oder einen Balkon. Die durchdachten Grundrisse sorgen für eine optimale Nutzung der Wohnfläche und ein angenehmes Wohngefühl. Durch die smarte Planung ist die Wohnfläche geeignet für jede Lebenssituation. Mit einer Photovoltaik-Anlage und Glasfaseranschluss lebt man hier am neuesten Stand der Technik. Die umfangreiche, hochwertige Grundausstattung rundet das smarte Wohnkonzept ab. Bei der Ausstattung wird auf Komfort, Technik und langlebige Qualität gesetzt. Durch Fußbodenheizung mit Einzelraumreinigung und Außenbeschattungen wird für die optimale Raumtemperatur gesorgt. Die Badeoasen sind außerdem mit hochwertigen Sanitäranlagen ausgestattet und alle Wohnräume sind mit matt versiegeltem Eichenparkett verlegt. Die Bodenbeläge auf Terrassen, Loggien und Balkonen besteht aus Estrichplatten in betongrau. © www.ebergassing-living.at Das Garagentor ist automatisch bedienbar mittels Funksender und eine getrennte Gehtür kann fußläufig erreicht werden. Mehr Infos Kontakt: Gemeinnützige Bau-, Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft in Wr. Neudorf "WNG" eGen.m.b.H. Reisenbauer Ring 2/1/1, 2351 Wiener Neudorf Tel.: 02236 45 767 Mail: office@wng.at