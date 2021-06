In der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten fand am 22. Juni 2021 der Spatenstich zu weiteren 100 freifinanzierten Eigentumswohnungen und einem Gesundheitszentrum statt. Die Wohnungen können voraussichtlich im Frühjahr 2023 von den neuen Eigentümern bezogen werden.

Die Vorstände der BWS-Gruppe, Dr. Mathias Moser und Ing. Wilhelm Garzon freuten sich, als Ehrengäste Landeshauptfrau Stellvertreter Franz Schnabel und Bürgermeister Matthias Stadler beim gestrigen Spatenstich begrüßen zu dürfen.

Top Lage und Infrastruktur

Zwischen den schönsten Plätzen der Landesmetropole entstehen an der Adresse Maximilianstraße 639 aktuell 100 freifinanzierte Eigentumswohnungen. Die Lage an der Kreuzung Maximilianstraße und Kerensstraße, unweit des Hauptbahnhofs und des Universitätsklinikums St. Pölten, bietet fußläufige Erreichbarkeit der Innenstadt und beste Infrastruktur.

Durch geschoßweises Versetzen der privaten Freiflächen, wird ein Wechselspiel von Loggien, Balkonen und Terrassen erzeugt, welches der Fassade ein besonderes, identitätsstiftendes Bild verleiht. Für die Architektur zeichnen Goebl Architecture aus Wien verantwortlich. Insgesamt stehen über 8.100m² Wohnnutzfläche bereit, dazu kommen rund 140 PKW-Abstellplätze, eine großzügige Fahrradgarage, Kinderwagenräume und Kellerabteile.

Die großzügigen Freiflächen reichen von Eigengärten, Terrassen, Loggien und Balkonen bis hin zu einem allgemeinen Kinderspielplatz im begrünten Innenhof.

Gesundheitszentrum im Erdgeschoß

Eines der Höhepunkte der Anlage ist das geplante Gesundheitszentrum im Erdgeschoß. Über 1.500 m² stehen für Ordinationen und Praxen zur Verfügung. Die Entwicklung und Vermarktung erfolgt gemeinsam mit der Bartosek Projektbetreuung GmbH, einem erfahrenen Spezialisten für die Planung und Errichtung von schlüsselfertigen Ordinationen.

Mehrwert für St. Pölten

BWS-Vorstand Dr. Mathias Moser betont die Bedeutung des Standortes St. Pölten, wo die BWS-Gruppe über 1.400 Mietwohnungen verwaltet. Zuletzt hat die BWSG in Niederösterreich hauptsächlich Eigentumswohnungen errichtet und steht als gemeinnütziger Wohnbauträger für leistbaren Wohnraum.

„Ein Spatenstich für ein Wohnbauprojekt mit einer Investitionssumme von 20,6 Millionen Euro ist ein wichtiger Beitrag, um die niederösterreichische Wirtschaft nach den Auswirkungen der Corona-Pandemie wieder in Schwung zu bringen. Ich wünsche dem Bauträger und den Generalunternehmern eine termingerechte und unfallfreie Bauausführung.“, so Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabel.

Bürgermeister Stadler hebt hervor, wie wichtig ein Mix aus verschiedenen Wohnangeboten für St. Pölten ist. Erschwingliches freifinanziertes Eigentum in Zentrumsnähe ist aktuell Mangelwahre und wird für die weitere positive Stadtentwicklung daher dringend benötigt.

Der Verkauf der Wohnungen startet in Kürze. Vormerkungen sind bereits möglich!

Die BWS-Gruppe

Unter dem Slogan „Besser wohnen seit Generationen“ stellt die BWS-Gruppe seit 1911 kostengünstigen Wohnbau in ausgewählt guten Lagen zur Verfügung. Dabei entwickelt, errichtet, saniert, vermietet, verkauft und verwaltet die BWS-Gruppe sowohl geförderte als auch freifinanzierte Wohnungen in ganz Österreich. Unsere Projekte zeichnen sich durch einen hohen Qualitätsanspruch in Architektur, Ökologie und Ökonomie aus. Im langjährigen Schnitt errichtet die BWS-Gruppe rund 400 Neubauwohnungen pro Jahr. Weitere rund 1.000 Wohnungen sind jeweils in Planung bzw. Vorbereitung.

Mehr Informationen: www.bwsg.at