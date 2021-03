Glorit macht im 22. Bezirk den Spatenstich für 16 exklusive Eigentumswohnungen, die schon Ende des Jahres fertiggestellt werden sollen.

Glorit, Wiens mehrfach ausgezeichneter Premiumbauträger, ist seit Jahren auf Erfolgskurs und zementiert den Status des Platzhirsches immer mehr. Nach neuerlichen Unternehmensrekorden im vergangenen Jahr stehen 2021 so viele exklusive Projektvorhaben wie nie zuvor auf der Agenda. Nun setzt Glorit die Spaten für insgesamt 16 Eigentumswohnungen in der Benjowskigasse 3 im 22. Bezirk. Die Fertigstellung ist Ende des Jahres geplant.

© Glorit Spatenstich für neues Glorit-Projekt in Aspern: In der Benjowskigasse 3 entstehen insgesamt 16 Premium-Eigentumswohnungen, v.l.n.r: Christian Kalista (Glorit), Andreas Glatz (Steirisches Handwerk), Stefan Messar (Glorit), Werner Hackermüller (Architekt)

Rekordjahr trotz Pandemie

Erst zu Jahresbeginn blickte Glorit auf ein weiteres Rekordjahr mit 22 Prozent Umsatzwachstum zurück – und das trotz Corona-Pandemie. Auch 2021 hat der Premiumbauträger viel vor. Laut Geschäftsführer Stefan Messar befinden sich derzeit so viele Wohnbauprojekte in der Pipeline wie noch nie zuvor. Zehn bis zwölf zusätzliche Projekte für Eigentumswohnungen sind für das laufende Jahr geplant. „Ich freue mich, dass wir mit unserem wunderschönen Projekt in der Benjowskigasse nun den Startschuss geben“, so Neo-Geschäftsführerin Andrea Höllbacher anlässlich des Spatenstichs.

Premiumqualität trifft lichtdurchflutete Wohnungen mit großzügigen Freiflächen

In der Benjowskigasse 3 in zentraler Lage in Aspern realisiert Glorit bis Ende des Jahres insgesamt 16 Eigentumswohnungen inklusive hauseigener Tiefgarage. Das Projekt ist auf zwei Bauteile aufgeteilt. Die Einheiten verfügen über zwei bis fünf Zimmer und Wohnflächen von 60 bis 154 Quadratmeter. „Wir haben uns bei der Grundrissplanung sehr viele Gedanken gemacht und die Raumaufteilung ideal gestaltet“, erklärt Höllbacher. „So ist viel Platz für Familienzeit wie auch Home-Office, Home-Schooling und Fitness vorhanden.“ Große Fensterflächen bringen dabei viel Licht in die modernen Wohnungen, die allesamt über großzügig dimensionierte Terrassen oder Eigengärten verfügen. „Somit ist auch für die nötige Portion Frischluft gesorgt“, so Höllbacher weiter.

Exklusive Ausstattung der Wohnungen

Die exklusive Markenausstattung versteht sich bei Glorit wie immer von selbst: Villeroy & Boch und Hansgrohe in den Sanitärbereichen, Holz-Alu-Fenster mit Dreifach-Isolierverglasung, komfortable Hebe-Schiebetüren, Echtholzparkett von Scheucher, italienische Feinsteinzeug-Fliesen, Fußbodenheizung in allen Zimmern und vieles mehr. Eine eigene Photovoltaikanlage am Dach speist zudem die Warmwasseraufbereitung im Haus. Darüber hinaus steht jeder Einheit ein Kellerabteil zur Verfügung.

Besonderes Highlight neben zwei Maisonette-Wohnungen sind sicherlich die beiden Penthouse-Wohnungen mit großen Terrassen inklusive Beschattungsmöglichkeit über den Dächern Asperns.

Großstadtflair trifft Naturidyll

In gewohnter Glorit-Manier vereint auch das jüngste Projekt in der Benjowskigasse die Vorzüge der Natur mit der schnellen Erreichbarkeit der Stadt: Zentral beim Siegesplatz gelegen ist die U2-Station Aspernstraße in unter 10 Gehminuten erreichbar. Alternativ ist man mit den umliegenden Buslinien 26A, 93A und 98A in nur drei Minuten bei der U2. Somit ist man schnell mitten in der Wiener Innenstadt. Für Ruhe und Erholung außerhalb der eigenen vier Wände sorgt der nahe gelegene Nationalpark Donau-Auen Lobau mit seinem ausgedehnten Rad- und Spazierwegnetz.

Die exklusiven Wohnungen sind ab 399.900,- Euro provisionsfrei direkt vom Bauträger zu erwerben.

Mehr Informationen zu Glorit und den mehr als 100 exklusiven Projekten finden Sie unter www.glorit.at.