Wer in der Bundeshauptstadt hochwertigen und edlen Wohnraum sucht, kommt seit geraumer Zeit nicht mehr an der 3SI Immogroup vorbei. Die Pläne des Wiener Familienunternehmens sind auch für 2022 groß.

„Wir haben im letzten Jahr einen dreistelligen Millionenbetrag investiert. Heuer möchte ich diesen nochmals steigern!“, beschreibt Michael Schmidt (41), Geschäftsführer der 3SI Immogroup, seine Pläne für das heurige Jahr.

Worin investiert wird?

„In den Ankauf von Zinshäusern, Immobilien und Grundstücken. Wir kaufen sowohl in Wien, als auch in Salzburg, Graz, Linz und Klagenfurt und zahlen exzellente Preise“, so Schmidt. Darüber hinaus werden erworbene Immobilien umfassend saniert und in Stand gesetzt. „Wenn man zum Beispiel ein altes Wiener Zinshaus kauft, dann ist es mit ein wenig Fassadenreinigung nicht getan, für uns zumindest nicht. Wir revitalisieren das ganze Haus, da wird die Fassade gereinigt, neu gestrichen, mit handgefertigtem Stuck wieder prachtvoll hergestellt. Die Allgemeinbereiche im Haus werden ebenso aufwendig saniert, wie auch die Wohnungen“, erklärt der Wiener Bauherr die Arbeitsweise seines mittlerweile über 50 MitarbeiterInnen starken Unternehmens.

© 3SI Immogroup ×

Top-Immoprojekte für Wien

Aktiv ist die 3SI Immogroup aber nicht nur im Ankauf von der Sanierung von Immobilien. Das Familienunternehmen hat sich als starker Bauträger mit Top-Projekten am Immobilienmarkt positioniert. Aktuell feilt die Bauabteilung der 3SI an 10 Alt- und Neubauprojekten, die heuer auf den Markt kommen sollen. Das neueste Bauprojekt und bereits im Verkauf: Ein luxuriös revitalisierter Stilaltbau in ruhiger City-Lage Nähe Schwedenplatz, „The Heritage“.

Im Neubausegment sorgte zuletzt das exklusive Villenprojekt am Döblinger Hackenberg für Aufsehen, dort entstehen unter dem Projekttitel „The Unique“ 17 erstklassige Villen auf 300 m2 Eigengrund, samt Pool und Sauna.

Mit „Lemonie“ im 16. Bezirk gelang dem Immobilienentwickler die Errichtung von nachhaltigem, smarten städtischen Wohnraum, der besonders bei Anlegern beliebt ist – einige Objekte sind hier noch verfügbar.

© 3SI Immogroup ×

„Für 2022 haben wir großartige Projekte, sowohl im Altbau-, als auch im Neubausegment in der Pipeline. Es wird ein fantastisches Jahr!“, so Michael Schmidt begeistert.