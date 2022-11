Unter dem Projekttitel THE UNIQUE - Apartments entwickelt der Bauträger 3SI Immogroup derzeit einen exklusiven Neubau in Döblinger Bestlage am Hackenberg. 10 exquisite Eigentumswohnungen unweit der charmanten Heurigengegend Neustift am Walde gelangen nun in den Verkauf.

Die Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen mit Wohnflächen zwischen 33 und 107 m2 besitzen die gewohnt hochwertige 3SI-Qualität in Bauweise und Ausstattung: Natürliche Eichendielen, Fußbodenheizung und Markenqualität in Bad und WC werden von Klimaanlagen und einem Smart-Home-System, über welches Temperatur, Beschattung und Beleuchtung per App gesteuert werden können, perfekt ergänzt. Die bewusst großflächig geplante Fensterverglasung ermöglicht einen einzigartig fließenden Übergang zwischen Natur und eigenem Wohnraum. Jede der Einheiten ist mit einer Freifläche in Form von Balkon, Terrasse oder Eigengarten ausgestattet. Eine hauseigene Tiefgarage rundet das Gesamtangebot der Immobilie in der Krottenbachstraße 162 ab.

„Absolutes Highlight des Projekts ist das 107 m2 große Penthouse, auf dessen 105 m2 großen Dachterrasse man nicht nur einen phänomenalen 360°-Ausblick, sondern auch exklusive Wellnessmomente dank des Outdoor-Whirlpools genießen kann. Die zusätzlich installierte Outdoor-Küche lädt zu genussvollen Stunden ein, auch im Schatten des vorhandenen Sonnensegels, aber immer mit einem traumhaften Blick ins Grüne “, schwärmt Gerhard Klein, Geschäftsführer der 3SI Makler. „Ein unvergleichliches Wohngefühl inmitten der begehrten Wohngegend am Döblinger Hackenberg ist allen neuen Eigentümerinnen und Eigentümern garantiert!“

THE UNIQUE -Apartments 1/7

2/7

3/7

4/7

5/7

6/7

7/7 © 3SI Immogroup | JamJam Die Dachterrasse des Penthouses begeistert neben einem 360°-Ausblick auch mit einem privaten Outdoor-Whirlpool. © 3SI Immogroup | JamJam Jede Wohnung begeistert mit einer Freifläche in Form von Balkon, Terrasse oder Eigengarten. © 3SI Immogroup | JamJam Perfekt gelegen: Neustift am Walde mit seinem berühmten Heurigen ist 10‘ zu Fuß entfernt, Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel befinden sich ebenfalls in Gehweite. © 3SI Immogroup | JamJam Perfekt gelegen: Neustift am Walde mit seinem berühmten Heurigen ist 10‘ zu Fuß entfernt, Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel befinden sich ebenfalls in Gehweite. © 3SI Immogroup | JamJam Großzügige Fensterverglasungen sorgen für einen fließenden Übergang von Natur und Wohnraum. © 3SI Immogroup | JamJam Die exklusiven Eigentumswohnungen bieten Wohnflächen zwischen 33 und 107 m2. © 3SI Immogroup | JamJam Jede Wohnung begeistert mit einer Freifläche in Form von Balkon, Terrasse oder Eigengarten.

Neben der geschmackvollen Umsetzung punkten die insgesamt zehn Einheiten von THE UNIQUE – Apartments mit ihrer bei Immobilieninteressenten stark gefragten Lage am Südhang des ruhigen Hackenbergs. Top-Heurige wie Das Schreiberhaus, Fuhrgassl-Huber oder Heuriger Wolff sind nur rund 10 Minuten zu Fuß entfernt. Zahlreiche Dienstleister und Geschäfte des täglichen Bedarfs befinden sich im Umfeld. Durch die nahegelegen Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel 35A und S45 ist man in Kürze in der Wiener Innenstadt sowie an den Verkehrsknotenpunkten Spittelau und Ottakring. Die weitläufigen Weinbau- und Naherholungsgebiete in Neustift am Walde, Pötzleinsdorf und Sievering laden zu ausgedehnten Spaziergängen in der Natur zu jeder Jahreszeit ein – ohne lange Anfahrtswege.

„Die Lage unseres Neubauprojekts in der Krottenbachstraße ist für mich gerade aufgrund seiner Nähe zu den schönsten Wandergebieten der Stadt bei zeitgleich sehr guter Anbindung an die Innenstadt etwas wirklich Besonderes“, so Bauherr Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup, über sein aktuellstes Neubauprojekt. „In dieser wunderbaren Gegend neuen Wohnraum schaffen zu können, finde ich großartig. Mit THE UNIQUE – Apartments vollenden wir die Entwicklung des Hackenberg-Areals, die mit THE UNIQUE – Villen vergangenes Jahr begonnen wurde.“

Die Eigentumswohnungen, deren Fertigstellung für das 2. Quartal 2024 geplant ist, sind sowohl für Eigennutzer, als auch Anleger (zum reduzierten Anlegerpreis) geeignet. „THE UNIQUE – Apartments ist definitiv auch ein absoluter Anleger-Tipp für all jene, die noch im heurigen Jahr in ein Top-Neubauprojekt Wiens investieren möchten!“, so Gerhard Klein.

ECKDATEN

“THE UNIQUE - Apartments“

Krottenbachstraße 162, 1190 Wien



9 hochwertige Eigentumswohnungen, 1 Penthouse

Exklusiver Neubau am Südhang des Döblinger Hackenbergs | hochwertige Ausstattung | Fußbodenheizung | großzügige Gärten, Terrassen und Balkone | Klimalagen | Smart-Home-System | integrierter Sonnenschutz | Outdoor-Whirlpool, Outdoor-Küche, Sonnensegel auf und 360°-Blick von der Penthouse-Dachterrasse | hauseigene Tiefgarage

1- bis 4-Zimmerwohnungen

Wohnflächen: 33 m2 – 107 m2

Kaufpreis: ab EUR 301.256,-

Fertigstellung: 2. Quartal 2024

Weitere Informationen: www.the-unique.at

Verkauf: 3SI Makler

Eigentümer: 3SI Immogroup