Immo-Branche ruft nach Hilfe. Projektentwickler sehen Politik dringend gefordert.

Einee aktuelle Umfrage der VÖPE – Vereinigung österreichischer Projektentwickler - unter ihren 50 Mitgliedern kommt zu einem dramatischen Ergebnis. Dreiviertel der Befragten Projektentwickler bezeichnen die Marktentwicklung für 2023-2025 bezogen auf die Umsetzung von Projekten und das Investitionsvolumen als negativ.

VÖPE-Präsidiumssprecher Andreas Köttl mahnt: „Sollte sich an der aktuellen Situation mit den für die Branche schlechten Rahmenbedingungen nichts ändern, rechnen wir mit sinkenden Umsätzen, internem Jobabbau und deutlich weniger Neurealisierungen am Wohnungsmarkt. Das ist für den einzelnen Entwickler dramatisch, aber auch für die österreichische Volkswirtschaft.“

"Bald wird der Wohnungsbau so gut wie stillstehen"

Wurden 2020 noch fast 45.000 Baugenehmigungen für Mehrfamilienhäuser erteilt, so ist diese Zahl laut WKO im Jahr 2022 bereits auf knapp 30.000 Einheiten gesunken.

Für 2023 ist auf Basis der vorliegenden Zahlen ein Rückgang auf nur mehr rund 15.000 Genehmigungen für Mehrfamilienhäuser erwartet.

Für 2024 sind laut einer Auswertung von Exploreal derzeit noch knapp 42.000 Wohneinheiten in der Pipeline, für 2025 erst 34.000. Die heimischen Projektentwickler in der VÖPE warnen: „Demnächst wird der Wohnungsbau so gut wie stillstehen.“

Hohes Zinsniveau erschüttert Immo-Branche

Laut der Umfrage erschüttert das hohe Zinsniveau ausnahmslos alle Projektentwickler. 90 Prozent sind merkbar durch die strengere Kreditvergaberichtlinien betroffen. Ein deutliches Hemmnis sind weiterhin überbordende bürokratische Hürden bei Widmungs- und Bauverfahren: Manche Projektentwickler können nur die Hälfte ihrer zuvor beantragten Projekte tatsächlich realisieren, da ihnen die Baubewilligung verwehrt wird.

Wohnpreise im Schnitt um 6,3 % niedriger

Auch die Statistik Austria informiert: Nachdem die Preise von Immobilien in den vergangenen Jahren zum Teil im zweistelligen Prozentbereich pro Jahr gestiegen sind, zeichnet sich seit den Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) eine Trendwende ab: Zum Teil sind Immobilien sogar günstiger geworden, geht aus aktuellen Daten der Statistik Austria hervor.

Weniger Verkäufe. Die Preise für bestehende Wohnungen und Häuser sanken seit dem Höchststand im dritten Quartal 2022 und wurden den Statistikern zufolge um 6,3 Prozent billiger. Im zweiten Quartal 2023 lagen die Preise im Schnitt um 4,3 Prozent unter dem Wert des Vorjahres. Und der entsprechende Teilindex "Kauf von bestehendem Wohnraum" verzeichnete heuer im ersten Halbjahr einen Rückgang von 2,5 Prozent.

© ALBA Communications/Clemens Niederhammer VÖPE-Präsidiumsmitglied Gerald Beck, Vizepräsident Peter Ulm und Präsidiumssprecher Andreas Köttl. ×

Das fordern die Projekt-Entwickler jetzt

VÖPE-Vizepräsident Peter Ulm sagt: „Während das Marktumfeld ohnehin bereits herausfordernd ist, und in Deutschland schon einige große Pleiten zu verzeichnen sind, bremst in Österreich die Politik unsere Branche durch wenig durchdachte Entscheidungen zusätzlich. Viele Probleme sind bei uns hausgemacht. Wir müssen die Investitionen im selbstbewohnten sowie vermieteten Wohnbau durch geeignete Politikmaßnahmen wieder ankurbeln, ist es doch unser gemeinsames Ziel, dass Immobilien auch leistbar bleiben und die Beschäftigung im Immobiliensektor gesichert wird.

Gefordert wird:

Entschärfung der KIM-Verordnung.

Zur Info: Die Kim-Verordnung wurde von der FMA in Österreich erlassen und soll Kreditnehmer davor schützen, sich mit Krediten zu übernehmen. Die KIM-Verordnung besagt, dass die Kreditrate 40 Prozent des Haushalts-Einkommens nicht übersteigen darf. Und: Die Laufzeit darf maximal 35 Jahre betragen. Allerdings seien dadurch jetzt kaum mehr Kreditaufnahmen machbar, der Kauf von Wohnungen sei für viele so unmöglich, so die Kritiker. Die Regelung sei zu scharf.

Weitere Forderungen: