meinwert – neuer Weg ins Alter

Die Pension ist eine Zeit neuer Freiheit, aber auch neuer Herausforderungen.

In Österreich liegt die Pension oftmals weiter unter dem Letztgehalt. Kosten für Reparaturen, Pflege, offene Kreditzahlungen oder Kosten für gesundheitliche Anliegen können im Alter finanziell, aber auch emotional belastend sein. Nicht nur für die Personen selbst, sondern auch für die Angehörigen.

Wie so oft im Leben, liegt die Lösung so nah – nämlich in der eigenen Immobilie.

Aus Immobilienwert wird lebenswert!

meinwert hilft Menschen ab 65 Ihre Immobilie an finanzstarke Investoren zu verkaufen und – das Wichtigste – ein rechtlich absolut abgesichertes lebenslanges Wohnrecht, welches im Grundbuch eingetragen wird, zu behalten. Mit dem „PensionsPolster“ hat meinwert ein faires, sicheres und transparentes Modell der immobiliengestützten Altersvorsorge entwickelt. Der Wert des PensionsPolsters setzt sich aus der sofortigen Einmalzahlung und dem Wert des lebenslangen Wohnrechts zusammen.

Ein Modell mit unzähligen Vorteilen

Der neue Weg ins Alter wird durch eine Vielzahl an wunderbaren Vorteilen begleitet:

1) Sofort mehr Geld am Konto für Ihre persönlichen Bedürfnisse wie z.B.:

Sicherung bester medizinischer Versorgung

Altersgerechten Umbau Ihrer Immobilie

24h Pflege im eigenen zu Hause

Rückzahlung offener Verbindlichkeiten

Sicherung des eigenen Lebensstandards

Rücklagen für wirtschaftliche Unabhängigkeit

Unterstützung der Kinder und Enkelkinder

Erfüllung langersehnter Wünsche

2) Absolut gesichertes Wohnrecht auf Lebenszeit oder solange Sie es wünschen

3) Professionelle Immobilienbewertung durch Fachspezialisten.

4) Sicherheit durch treuhändische Abwicklung

5) Klare Verträge ohne Kleingedrucktes

6) Diskrete Beratung durch Expertenteam

7) Kostenlos und unverbindlich

Über meinwert

meinwert ist ein österreichisches Unternehmen bestehend aus Top-Experten im Bereich Recht, Steuerrecht, Immobilien und Beratung mit gemeinsam über 35 Jahren Berufserfahrung. „Wir haben meinwert mit dem Ziel gegründet, so vielen Österreichern und Österreicherinnen wir möglich einen neuen Weg ins Alter zu ermöglichen – einen finanziell sorgenfreien!“. Mag. Mario Janezic M.B.A. Steuerberater und Geschäftsführer meinwert.

Mehr Informationen unter www.meinwert.at oder kostenlos und unverbindlich unter 01/934 65 60.