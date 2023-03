Ab 2035: EU beschließt nun endgültig Verbrenner-Aus

In der EU dürfen ab 2035 keine Neuwagen mehr verkauft werden, die mit Benzin oder Diesel fahren. Ausnahme sind Autos, die nur mit klimaneutralen Kraftstoffen fahren.

Nach wochenlangem Hin und Her hat die EU am Dienstag ein weitgehendes Aus für neue Autos mit Verbrennungsmotor beschlossen. Ab 2035 dürfen in der EU keine Neuwagen mehr zugelassen werden, die mit Benzin oder Diesel fahren.

E-Fuels erlaubt

Eine Kompromisslösung setzte Deutschland letztlich durch: Es gibt eine Ausnahme für Autos, die ausschließlich mit CO2-freien Kraftstoffen – sogenannten E-Fuels – fahren. Es soll eine eigene E-Fuels-Typenklasse für Autos geschaffen werden. Derzeit gelten E-Fuels für den Autoverkehr als ineffizient und teuer, es gibt noch keine nennenswerte Produktion.

Nach Ansicht von Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat die Industrie aber bereits entschieden, dass die E-Mobilität für den Individualverkehr die effizientere, bessere Technologie sei. Man werde E-Fuels im Flug- und Schiffsverkehr brauchen, "aber sie werden auf Dauer knapp und teuer sein".