Fielmann mit Gewinnrückgang im dritten Quartal

Der Optikkonzern Fielmann hat im dritten Quartal einen Ergebnisrückgang verzeichnet.

Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 36,3 Millionen Euro hängen, nach 58,8 Millionen Euro im Vorjahr, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Fielmann hatte bereits Anfang November vorläufige Zahlen veröffentlicht und dabei von einem angespannten Marktumfeld insbesondere in Deutschland berichtet.

Dazu belasteten höhere Gehälter für die Mitarbeiter sowie ein ungünstiger Produktmix. So wurden mehr Sonnenbrillen und Kontaktlinsen verkauft, im Vergleich zu höhermargigen Korrektionsbrillen. Diese Faktoren, höhere Werbungskosten sowie die sinkende Konsumstimmung hatten Fielmann daher bereits dazu veranlasst, die Ergebnisprognose für das laufende Jahr deutlich zu senken.