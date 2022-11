JPMorgan kündigt Investitionen in die Glücksspielbranche an

Die Glücksspielbranche hat viele Anhänger, nicht nur unter den Spielern. Auch Unternehmen werfen gerne einen Blick in diese Richtung, hat doch dieser Markt ein riesiges Wachstumspotential und Margen, die wirtschaftlich interessant sind.

JPMorgan, eine US-amerikanische Bank mit Sitz in New York und einer Bilanzsumme von über 2.600 Mrd. US-Dollar, ist die größte Bank der USA und wurde im Jahr 2000 gegründet. Die Bank hat vor kurzem bekanntgegeben, dass es in zwei auf Spiele fokussierte Unternehmen investiert hat. Mit Partnerschaften und Akquisitionen will JPMorgan seinen Kunden einen Mehrwert bieten und auf eine Branche setzen, die viele Möglichkeiten für Firmen und User bietet.

Investitionen in Tilia1 und Sightline2

Eine der beiden Firmen ist Tilia1, eine All-in-One-Zahlungsplattform, die für die Zahlungsabwicklung, In-Game-Transaktionen und Auszahlungen an Spieleentwickler zuständig ist und an der Entwicklung virtueller Welten und mobiler Anwendungen beteiligt ist. Das zweite Unternehmen in das die Bank investiert hat, ist Sightline2, das sich auf Zahlungstechnologien für die regulierte Glücksspielindustrie spezialisiert hat.

Schnelle, sicher und vor allem für die Spieler bequeme Zahlungsdienste stehen bei Online Casinos in Deutschland, Österreich und der Schweiz hoch im Kurs. Casinokunden wollen eine große Auswahl an Zahlungsoptionen im Kassenbereich vorfinden: So wie österreichischen Spieler EPS und E-Wallets zur Verfügung stehen sollen, sollen in einem Casino Online Schweiz TWINT oder YAPEAL zur Verfügung stehen. Die Transaktionen sollen durch moderne Verschlüsselungstechnologien abgesichert sein und gebührenfrei am Konto in der Spielbank ankommen. So kann sich der Spieler darauf verlassen, dass alle Zahlungen nicht von unbefugten Dritten abgefangen werden können.

Qualität und Quantität erhöhen

Integrierte Zahlungslösungen können eingesetzt werden, um die Qualität und Quantität von Drittanbietern zu steigern und dem Kunden noch mehr Optionen zu bieten. Für den Glücksspielmarkt bedeutet dies schnellere, sicherere und kostengünstigere Überweisungen über virtuelle Geldbörsen.

Aufgrund digitaler Transformation kann eine Verschmelzung von physischen und virtuellen Welten erfolgen und die Umsätze für Unternehmen erhöht werden. Gleichzeitig will man den Kunden eine noch bessere Erfahrung bieten.

Die Bereiche Metaverse und Gaming sind für JPMorgan neu und dennoch weiß die Bank, dass das Geld von Kunden im Online Casinos sehr sicher sein muss.

Sightline will den Spielern beste Zahlungserfahrungen bieten

Die Zusammenarbeit mit dem in Las Vegas ansässigen Unternehmen Sightline soll zu einer integrierten Omnichannel-Lösung für Resort- und Online Glücksspielunternehmen führen. Sightline profitiert von der Umwandlung einer traditionell bargeld-basierten Branche in eine digitalisierte Branche und nimmt an, dass sich der Markt in ein paar Jahren zu einer 150-Milliarden-Dollar-Branche entwickeln wird. Eine Investition von 270 Millionen Dollar erhielt das Unternehmen von Cannae Holdings, einer Firma, die von William Foley II, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden des Zahlungsabwicklungsriesen Fidelity National Information Services geführt wird. Der Geschäftsmann gab als Grund seiner Investition an, dass „das Glücksspiel vor einer bargeldlosen Revolution stehe“

Tilia bringt virtuelle Welten und mobile Anwendungen zusammen

Mit Tilia sollen bestehende All-in-One-Zahlungsabwicklungsplattformen weiterentwickelt werden und noch mehr Zahlungsdienste und Auszahlungsmethoden zur Verfügung gestellt werden. Des Weiteren sollen mehr Auszahlungswährungen und ein noch besserer Support angeboten werden.

Das virtuelle Zahlungssystem von Tilia kann Token und Währungen aus einem Spiel einfach und sicher in Fiat-Währungen umwandeln. Tilia arbeitet mit den erforderlichen Lizenzen für Geldtransfers in den USA, um sichere Auszahlungen zu unterstützen. Gemeinsam mit dem Unternehmen werden Entwickler mit Werkzeugen versorgt, die ihnen helfen, eine profitable Wirtschaft im Metaverse zu ermöglichen. Damit sind User in der Lage, virtuelle Güter und Dienstleistungen zu kaufen und zu verkaufen und Play-to-Earn-Programme zu nutzen.

JPMorgan und Kryptowährungen

In der Vergangenheit hat JPMorgan bereits auf sich aufmerksam gemacht und seine Abneigung gegen Kryptowährungen in ein starkes Interesse an digitalen Coins gewandelt. Um den Kunden der Bank den bestmöglichen Service bieten zu können, müssen auch Kryptowährungen im Portfolio der Bank zur Verfügung stehen, da das Interesse der Kunden groß ist.

Der CEO von JPMorgan, Jamie Dimon, bezeichnete 2017 Bitcoin als „Betrug“ und sorgte für Zweifel in der Krypto-Szene. Heute hat er allerdings seine Meinung geändert zu haben, denn die Bank bietet sogar einen eigenen Coin – den an den USD gebundenen Stablecoin JPM Coin – an und es sollen weitere digitale Assets folgen. Blockchain und Defi sind für Dimon „real“ und er will „an der Spitze dieser Innovation bleiben“. Bereits im Jahr 2020 hat JPMorgan eine neue Abteilung Einheit mit dem Namen Onyx geschaffen, die sich mit Blockchain und digitalen Währungen befasst.