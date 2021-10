Milka streitet mit Londoner Snack-Hersteller um die Farbe Lila

Im Kampf um die Lila-Vorherrschaft hat sich der Branchenriese Milka mit einem kleinen Snack-Hersteller in London angelegt. Grund ist, dass die britische Firma Primal Pantry süße Riegel in ebenfalls lilafarbener Verpackung anbietet - allerdings in einem zarteren Ton als jenem der berühmten Milka-Kuh. "Wir sind uns uneinig darüber, ob die Farbe dieselbe ist", sagte ein Vertreter von Primal Pantry. Ein Rechtsstreit scheint zumindest vorläufig vom Tisch.

@MDLZ you've not got a good brand image in the UK yet here you go again. Ur trademark department admit they are colour blind! I create brands, these are 2 different Pantone colours - grow up it's pathetic trying to claim this despite the fact I love Milka not Vegans #PrimalPantry pic.twitter.com/yKur1shOGj