Top-Angebote: Halloween bei Hofer startet schon jetzt

Die besten Angebote zum Grusel-Fest

Hofer startet mit heute ins Halloween-Fest und hat dafür die besten Angebote im Sortiment, ob Grusel-Decke oder leckere Nascherei, hier ist wirklich für jeden was dabei.

So entstand Halloween

Halloween ist die Abkürzung für „All Hallows´ Eve“ und bedeutet übersetzt „der Abend vor Allerheiligen“ - also jenes Fest, das jedes Jahr am 1. November gefeiert wird. An Allerheiligen gedenken katholische und anglikanische Christen ihrer Heiligen. Seine Ursprünge findet das Fest im Mittelalter, in den katholischen Gegenden Irlands sowie Schottlands, wo sich Gläubige verkleidet und maskiert haben, um sich vor den Seelen der Toten zu schützen, die angeblich bis Allerheiligen ihr Unwesen trieben.

Im Zuge der Auswanderungswellen im 19. Jahrhundert kamen die Bräuche in die USA und schließlich gegen Ende des 20. Jahrhunderts von dort aus in den Rest der Welt, wo man mittlerweile auch in Österreich reichlich Gefallen an der Tradition gefunden hat. So geistern viele Kinder und Jugendliche an Halloween durch die Straßen und gehen von Haustür zu Haustür, um nach „Süßem oder Saurem“ zu fragen und Süßigkeiten zu erbitten.

Hofer Angebote zum Grusel-Fest

Ab Donnerstag, 12.10.:



Bettwäsche „Glow in the dark“: aus 100 % Baumwolle, Polster: Gr. 140 x 200 cm, Tuchent: Gr. 140 x 200 cm, um 16,99 Euro per Garnitur

Kleinkinder-/Kinder-Halloweenkostüm: Gr. 110-140, um 8,99 Euro per Garnitur/Stück

Kinder-Halloween-Pyjama: Gr. 110-140, um 6,99 Euro per Set

Kissen „Glow in the dark“: Rakete: 30 x 50 cm, Dino Ø 45 cm, Meerjungfrau: 45 x 45 cm, um 9,99 Euro per Stück

Decke „Glow in the dark“: Gr. 150 x 200 cm, um 9,99 Euro per Stück

Teppich „Glow in the dark“: Gr. 70 x 140 cm, um 19,99 Euro per Stück

Kinder-Nachtlicht: Einhorn, Regenbogen, Rakete oder Dino, 3 Jahre Garantie, um 14,99 Euro per Stück

Servietten „Halloween-Design“: 3-lagig, 40 Stk., um 1,59 Euro per Packung

Bettwäsche und Pyjamas im Grusel-Look

© Hofer ×

© Hofer ×

Ab Freitag, 13.10.:

Fruchtgummi Mix: 480 g, um 3,29 Euro per Packung

Candy Mix im Kürbis: Lollies, Zuckerl, Marshmallow und Schleckpulver, 500 g, um 6,49 Euro per Packung

Lolly mit Spender: 10 g, um 1,49 Euro per Stück

Brause Lollies: 40 g, um 1,19 Euro per Stück

Traubenzuckerkette: 270 g, um 2,49 per Packung

Kaugummi: 270 g, um 2,69 Euro per Packung

Halloween Snacks: Classic oder Ketchup, 75 g, um 1,09 Euro per Packung

Mini Schoko Tafeln: 300 g, um 2,99 Euro per Packung

Snack mit Löffel: 144 g, um 2,49 Euro per Packung

Kaubonbons mit Tattoo: Cola oder Erdbeere, 150 g, um 1,69 Euro per Packung

Schoko Lollies: 150 g, um 1,49 Euro per Packung

Netzkracher: Salz oder Paprika, 125 g, um 1,39 Euro per Packung

Süßes oder saures

© Hofer

© Hofer ×